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  4. Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов ЧМ-2026

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Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов ЧМ-2026: «Думаю, что немцы на первом месте»
Хабиб поделился поделился прогнозом на исход ЧМ-2026.

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026.

«Первое – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев, а на третье – испанцев.

Кто станет лучшим бомбардиром? Давай пятерку скажу: Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Винисиус, Жоау Феликс и можно Кейна выбрать», – спрогнозировал Нурмагомедов.

Напомним, что финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Смолов об игре Хабиба в футбол: «Я был приятно удивлен и впечатлен! Он очень спортивный. Видно, что часто играет»

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: инстаграм Okko Спорт
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