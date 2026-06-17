Ислам Махачев проведет защиту пояса в полусреднем весе против Иэна Гэрри на UFC 330 16 августа
Турнир пройдет в Филадельфии. Для Ислама Махачева это первая защита пояса в полусреднем весе.
В ноябре 2025-го Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом во втором дивизионе.
Для Иэна Гэрри это первый титульник в карьере. Его рекорд – 17-1.
«Чудовище, специально калечащее людей». Это с ним подерется Махачев
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии