Турнир пройдет в Филадельфии. Для Ислама Махачева это первая защита пояса в полусреднем весе.

В ноябре 2025-го Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом во втором дивизионе.

Для Иэна Гэрри это первый титульник в карьере. Его рекорд – 17-1.

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