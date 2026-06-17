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  4. Ислам Махачев проведет защиту против Иэна Гэрри на UFC 330 16 августа

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Ислам Махачев проведет защиту пояса в полусреднем весе против Иэна Гэрри на UFC 330 16 августа

Турнир пройдет в Филадельфии. Для Ислама Махачева это первая защита пояса в полусреднем весе.

В ноябре 2025-го Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом во втором дивизионе.

Для Иэна Гэрри это первый титульник в карьере. Его рекорд – 17-1.

«Чудовище, специально калечащее людей». Это с ним подерется Махачев

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
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