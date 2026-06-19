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ACA 204: Шлеменко задушил Дипчикова, Гончаров победил Ибрагимова и другие бои

На «G-Drive Арене» в Омске прошел турнир АСА 204.

В главном поединке Александр Шлеменко (68-17) победил болгарина Николу Дипчикова (24-13) удушающим приемом во втором раунде.

Другие бои турнира:

  • Евгений Гончаров (23-3) победил Хадиса Ибрагимова (11-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

  • Алексей Шуркевич (19-6) победил Черси Дудаева (18-4) техническим нокаутом во втором раунде;

  • Мухумат Вахаев (13-9) проиграл Антону Вязигину (18-6) техническим нокаутом после первого раунда;

  • Руслан Шамилов (18-5) победил Дмитрия Арышева (21-10) техническим нокаутом во втором раунде.

«Перед боем подписываешь бумагу: «В случае летального исхода претензий не имею». Александр Шлеменко и олдскул

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoMMA
logoАлександр Шлеменко
logoЕвгений Гончаров
logoХадис Ибрагимов
logoACA

Комментарии

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Эти махание ногой от шлема выглядит смешно 🤣
Отличный турнир,странно что с таким крутым составом трибуны полупустые.
ОтветAndrey Ivanov
Отличный турнир,странно что с таким крутым составом трибуны полупустые.
А рекламы то и не было особо. Я только здесь увидел, что у нас сейчас такой турнир.
Очередной избиение Шлеменко. Почему это преподносится как супер бой.
Вахаев вообще не стал заморачиваться: понял,что не вывозит бой и не стал выходить на 2 раунд и урон получать )
ОтветAndrey Ivanov
Вахаев вообще не стал заморачиваться: понял,что не вывозит бой и не стал выходить на 2 раунд и урон получать )
Да ему нос сломали
В очередной раз Шлем себя сам унизил. По нему не заметно, что он против алкоголя и т.д. Даже при фарме ACA вышел нулевой, против какого-то днаря, по сравнению с теми, кого он бил. P.S. Не успел даже написать и на тебе «наша клоунада», тьфу…
Дипчиков шею специально отдал?😂
Офигеть как Арышева вырубили👊
ОтветСергей Скляров
Офигеть как Арышева вырубили👊
Доработал бы эпизод в первом раунде - может и выиграл бы.
Какой же у шлема тупой и упоротый взгляд , чувак просто выглядит , как алкаш , Хотя они с соперником одного возраста, а на том не жиринки, как такое недоразумение могут еще по центральному телевидению показывать, турнир еще какой-то, ужас , куда мы катимся
Туловище возле сетки 😂
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