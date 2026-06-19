ACA 204: Шлеменко задушил Дипчикова, Гончаров победил Ибрагимова и другие бои
На «G-Drive Арене» в Омске прошел турнир АСА 204.
В главном поединке Александр Шлеменко (68-17) победил болгарина Николу Дипчикова (24-13) удушающим приемом во втором раунде.
Другие бои турнира:
Евгений Гончаров (23-3) победил Хадиса Ибрагимова (11-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Алексей Шуркевич (19-6) победил Черси Дудаева (18-4) техническим нокаутом во втором раунде;
Мухумат Вахаев (13-9) проиграл Антону Вязигину (18-6) техническим нокаутом после первого раунда;
Руслан Шамилов (18-5) победил Дмитрия Арышева (21-10) техническим нокаутом во втором раунде.
«Перед боем подписываешь бумагу: «В случае летального исхода претензий не имею». Александр Шлеменко и олдскул
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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