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Топурия опустился на пятое место в рейтинге P4P, Ян поднялся в топ-3, Гейджи – четвертый

UFC обновил рейтинги после турнира в Белом доме.

Илия Топурия потерял три строчки в списке 15-ти сильнейших бойцов промоушена, опустившись на пятое место.

Джастин Гейджи занял четвертую строчку. Петр Ян поднялся в топ-3. Александр Волкановски вышел на второе место.

Лидирует по-прежнему Ислам Махачев.

Отдельно отметим, что в рейтинге легчайшего веса Шон О’Мэлли поднялся на вторую строчку, опередив Умара Нурмагомедова.

Арман Царукян: «Махачев финишировал бы Илию в первом раунде, просто задушил бы его»

Как Гейджи взломал Топурию?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
logoИслам Махачев
logoUFC
logoИлия Топурия
logoMMA
logoПетр Ян
logoАлександр Волкановски
logoШон О'Мэлли
logoДжастин Гейджи

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