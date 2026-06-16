Топурия опустился на пятое место в рейтинге P4P, Ян поднялся в топ-3, Гейджи – четвертый
UFC обновил рейтинги после турнира в Белом доме.
Илия Топурия потерял три строчки в списке 15-ти сильнейших бойцов промоушена, опустившись на пятое место.
Джастин Гейджи занял четвертую строчку. Петр Ян поднялся в топ-3. Александр Волкановски вышел на второе место.
Лидирует по-прежнему Ислам Махачев.
Отдельно отметим, что в рейтинге легчайшего веса Шон О’Мэлли поднялся на вторую строчку, опередив Умара Нурмагомедова.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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