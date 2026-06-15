Топурия обратился к Гейджи: «Ты лишил меня зрения на правый глаз в первом раунде, а к концу второго – на левый. Никаких оправданий. Нас ждет реванш»
Топурия хочет реванш с Гейджи.
Экс-чемпион UFC Илия Топурия обратился к Джастину Гейджи после поединка в Белом доме.
«Джастин, поздравляю. Ты сказал, что оставишь след на моем лице... и ты это сделал.
Ты лишил меня зрения на правый глаз уже в первом раунде, а к концу второго – и на левый. Никаких оправданий.
У меня был один из лучших тренировочных лагерей в жизни. Я вышел на бой в отличной форме и полностью готовым. Прошлая ночь была твоей.
Такова природа этой игры. Слава и боль идут рука об руку.
Я восстановлюсь, отдохну. Вернусь сильнее, мудрее и гораздо опаснее.
И поверь мне... наша история еще далека от завершения.
Нас ждет реванш», – написал Топурия в соцсетях.
Напомним, Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
Комментарии
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Да Топурии после такого мордочекрыжения минимум год отходить надо)
да и сам Илюха вряд ли этого хочет
Армани - Гейтжи
Пимблетт - Топурия
хотя после сегодняшней экзекуции грузин не скоро восстановится...
Можно целую лигу отдельную сделать для любимцев Дани Белого
Тренироваться, тренироваться, тренироваться. Качать защиту, борьбу и дыхалку.