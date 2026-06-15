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  4. Топурия обратился к Гейджи: «Ты лишил меня зрения на правый глаз в первом раунде, а к концу второго – на левый. Никаких оправданий. Нас ждет реванш»

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Топурия обратился к Гейджи: «Ты лишил меня зрения на правый глаз в первом раунде, а к концу второго – на левый. Никаких оправданий. Нас ждет реванш»
Топурия хочет реванш с Гейджи.

Экс-чемпион UFC Илия Топурия обратился к Джастину Гейджи после поединка в Белом доме.

«Джастин, поздравляю. Ты сказал, что оставишь след на моем лице... и ты это сделал.

Ты лишил меня зрения на правый глаз уже в первом раунде, а к концу второго – и на левый. Никаких оправданий.

У меня был один из лучших тренировочных лагерей в жизни. Я вышел на бой в отличной форме и полностью готовым. Прошлая ночь была твоей.

Такова природа этой игры. Слава и боль идут рука об руку.

Я восстановлюсь, отдохну. Вернусь сильнее, мудрее и гораздо опаснее.

И поверь мне... наша история еще далека от завершения.

Нас ждет реванш», – написал Топурия в соцсетях.

Напомним, Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250.

Как Гейджи взломал Топурию?

Илия Топурия проиграл. Почему я не удивлен

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
logoMMA
logoДжастин Гейджи
logoИлия Топурия
logoUFC

Комментарии

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После такого поражения реванш еще придется заслужить. Правда вариантов в легком весе практически нет, разве что наконец-то свести британского и грузинского болтунов в очном бою.
ОтветРуслан З.
После такого поражения реванш еще придется заслужить. Правда вариантов в легком весе практически нет, разве что наконец-то свести британского и грузинского болтунов в очном бою.
Да пока он его заслуживать будет, Гейджи, состарится. Так что если делать реванш то здесь и сейчас
Ответstif 95
Да пока он его заслуживать будет, Гейджи, состарится. Так что если делать реванш то здесь и сейчас
Здесь и сейчас?
Да Топурии после такого мордочекрыжения минимум год отходить надо)
Ну вот тут он высказался по-мужски. Молодец, что не оправдывается.
Ответvkedah
Ну вот тут он высказался по-мужски. Молодец, что не оправдывается.
😿🤣
Ответvkedah
Ну вот тут он высказался по-мужски. Молодец, что не оправдывается.
Да ты подожди . Щяс оклемается и мы узнаем что в день боя была температура 42
мгновенный реванш - точно нет
да и сам Илюха вряд ли этого хочет
Армани - Гейтжи
Пимблетт - Топурия
хотя после сегодняшней экзекуции грузин не скоро восстановится...
ОтветT.S.S
мгновенный реванш - точно нет да и сам Илюха вряд ли этого хочет Армани - Гейтжи Пимблетт - Топурия хотя после сегодняшней экзекуции грузин не скоро восстановится...
"Пимблет-Топурия".
Можно целую лигу отдельную сделать для любимцев Дани Белого
ОтветT.S.S
мгновенный реванш - точно нет да и сам Илюха вряд ли этого хочет Армани - Гейтжи Пимблетт - Топурия хотя после сегодняшней экзекуции грузин не скоро восстановится...
Там врачи не разрешат мгновенный. Уверен, месяца на три минимум его гарантированно отстранят от боёв. А то и дольше.
такое ощущение что у топурии интеллект где-то на уровне его роста. Требовать немедленный реванш сдавшись между раундами на табуретке, ну, это мощное заявление. Ему только раны зализывать нужно минимум полгода, а гейджи даже не обязан давать ему реванш, зачем ему это нужно в почти в 40 лет, это же смешно. После его дешевой клоунады с празднованием до боя и изменения статистики на 18-0 у него права на ошибку не было, а его просто избили как собаку. Своими дешевыми понтами дурачок сам себя похоронил, для него даже особого выхода из этой ситуации нет.
ОтветBe_Fun
такое ощущение что у топурии интеллект где-то на уровне его роста. Требовать немедленный реванш сдавшись между раундами на табуретке, ну, это мощное заявление. Ему только раны зализывать нужно минимум полгода, а гейджи даже не обязан давать ему реванш, зачем ему это нужно в почти в 40 лет, это же смешно. После его дешевой клоунады с празднованием до боя и изменения статистики на 18-0 у него права на ошибку не было, а его просто избили как собаку. Своими дешевыми понтами дурачок сам себя похоронил, для него даже особого выхода из этой ситуации нет.
Есть. Начать всё сначала. Писать с чистого листа, забыв былые победы.
Тренироваться, тренироваться, тренироваться. Качать защиту, борьбу и дыхалку.
ОтветBe_Fun
такое ощущение что у топурии интеллект где-то на уровне его роста. Требовать немедленный реванш сдавшись между раундами на табуретке, ну, это мощное заявление. Ему только раны зализывать нужно минимум полгода, а гейджи даже не обязан давать ему реванш, зачем ему это нужно в почти в 40 лет, это же смешно. После его дешевой клоунады с празднованием до боя и изменения статистики на 18-0 у него права на ошибку не было, а его просто избили как собаку. Своими дешевыми понтами дурачок сам себя похоронил, для него даже особого выхода из этой ситуации нет.
Что за бред ? Подумаешь проиграл один бой, бывает всякое. В реванше удосрочит Гейджи, отправит на заслуженную пенсию и дальше бой с Арманом
Гейджи уже много лет. И единственный шанс Топурии - избить уже старика Гейджи, когда он будет выходить в октагон только чтобы получить как можно больший гонорар без никаких иллюзий за победу
ОтветБальзам Биттнера
Гейджи уже много лет. И единственный шанс Топурии - избить уже старика Гейджи, когда он будет выходить в октагон только чтобы получить как можно больший гонорар без никаких иллюзий за победу
И то не факт что победит даже у старого
Давай с Исламом. Не какой крови и увечий, просто уснёшь :)
Ответ)( Paris )(
Давай с Исламом. Не какой крови и увечий, просто уснёшь :)
Топовый комментарий :-D
Какой реванш😂 Гейджи на пенсии вынес тебя на долгие месяцы
Мне понравилось как сказал Порье перед боем.Мол шансы у Джастина хорошие я в него верю но ему нужно не боксировать с Топурией а устроить сумбур и бардак в октагоне что тот очень хорошо умеет)Так и вышло.Запятые спят
ОтветKatin Dag
Мне понравилось как сказал Порье перед боем.Мол шансы у Джастина хорошие я в него верю но ему нужно не боксировать с Топурией а устроить сумбур и бардак в октагоне что тот очень хорошо умеет)Так и вышло.Запятые спят
Вот, на секундочку, какой всё-таки Порье был крутой в лучшие годы. И с Гейджи друг другу в будку накидали щедро, и с Исламом какую войну закатил, что тот по сей день этот бой своим любимым называет, и Конором поквитался в полный рост за старое поражение. В натуре, просто в эпоху дагов ему суждено было выступать, а то точно бы пояс забрал и защитил не раз
ОтветPa Chu
Вот, на секундочку, какой всё-таки Порье был крутой в лучшие годы. И с Гейджи друг другу в будку накидали щедро, и с Исламом какую войну закатил, что тот по сей день этот бой своим любимым называет, и Конором поквитался в полный рост за старое поражение. В натуре, просто в эпоху дагов ему суждено было выступать, а то точно бы пояс забрал и защитил не раз
Топурию ему потому и не дали.Убил бы он его.Не думал Дана что и Гейтжи старый его отпинает)Порье легенда
Сейчас Гэйджи нужно уходить. И красиво будет. И никто ничего не скажет
И этот человек трындел, что побьет Ислама и до кучи Хабиба, если бы тот ещё дрался?,,,😂😂😂
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