Топурия обратился к Гейджи: «Ты лишил меня зрения на правый глаз в первом раунде, а к концу второго – на левый. Никаких оправданий. Нас ждет реванш»

Топурия хочет реванш с Гейджи.

Экс-чемпион UFC Илия Топурия обратился к Джастину Гейджи после поединка в Белом доме.

«Джастин, поздравляю. Ты сказал, что оставишь след на моем лице... и ты это сделал.

Ты лишил меня зрения на правый глаз уже в первом раунде, а к концу второго – и на левый. Никаких оправданий.

У меня был один из лучших тренировочных лагерей в жизни. Я вышел на бой в отличной форме и полностью готовым. Прошлая ночь была твоей.

Такова природа этой игры. Слава и боль идут рука об руку.

Я восстановлюсь, отдохну. Вернусь сильнее, мудрее и гораздо опаснее.

И поверь мне... наша история еще далека от завершения.

Нас ждет реванш», – написал Топурия в соцсетях.

Напомним, Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250.

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