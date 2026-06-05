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Ислам Махачев: «Люди сутками в зале тренируются. Некоторым хочется сказать: «Брат, обучись чему-нибудь, пойди работать»

Ислам Махачев поделился мнением о культе спорта в Дагестане.

Ислам Махачев рассказал, как относится к культу спорта в Дагестане.

«Культ спорта в Дагестане нужно переориентировать на культ знаний, образования, бизнеса? Да, я согласен полностью. До денег дойдет очень-очень маленький процент. А люди сутками в зале тренируются. Когда я прихожу в зал, плюс-минус знаю, из кого получится спортсмен, у кого есть талант. А другим хочется сказать: «Брат, пойди обучись чему-нибудь. Пойди работать».

Но я не могу так сказать. Человек верит. Он смотрит на меня, как на пример. Если я ему завтра скажу такое, он может духом сломаться. Может перестать тренироваться и вообще чем-то нехорошим начать заниматься», – сказал Махачев.

Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он забрал титул в последнем поединке, победив единогласным решением Джека Делла Маддалену.

Ислам Махачев: «ММА не стоит заниматься. Есть другие альтернативы»     

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: подкаст Мурад ЛяРиба
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Комментарии

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брат не отжимайся
лучше сделай две в сырном
Ответаптекарь
брат не отжимайся лучше сделай две в сырном
"да с луком, с луком"
В Дагестане нет культа спорта, там есть культ силы, а потому тренируются только единоборствам.
Ответvladimir.tim.tv
В Дагестане нет культа спорта, там есть культ силы, а потому тренируются только единоборствам.
Бывают исключения. Есть даже два очень крутых волейболистов))
Ответvladimir.tim.tv
В Дагестане нет культа спорта, там есть культ силы, а потому тренируются только единоборствам.
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Примерами сёстрам задевают
ОтветКабаниус
Примерами сёстрам задевают
Что?
ОтветДундук Ежикович
Что?
А сёстрам что-ли задеваешь примеры мля
Лучше ласковой лжи беспощадная правда. Новички видят в основном только тех , кто добился успеха, но не понимают что успеха добиваются единицы из сотен, остальным ничего хорошего этот путь не принесёт
ОтветС детства за исландию
Лучше ласковой лжи беспощадная правда. Новички видят в основном только тех , кто добился успеха, но не понимают что успеха добиваются единицы из сотен, остальным ничего хорошего этот путь не принесёт
из сотен тысяч скорее всего
ОтветС детства за исландию
Лучше ласковой лжи беспощадная правда. Новички видят в основном только тех , кто добился успеха, но не понимают что успеха добиваются единицы из сотен, остальным ничего хорошего этот путь не принесёт
Есть немало примеров, где люди упорством доказывали ошибочность мнений профессионалов. Говорить такое людям не нужно. Станет детским тренером, в конце концов. Это надо на более ранних этапах делать, в подростковом возрасте или по его окончании.
Ну так если посмотреть на результаты ЕГЭ, то на Кавказе у нас самые умные люди живут. Или вот проходишь рядом с топовыми московскими вузами, все парковки уставлены машинами с флагами нацреспублик РФ. Дагестан, Ингушетия, Кабарда, Осетия. Плюс флаги бывших советских республик. Видимо хорошо учатся ребятишки, культ знаний процветает.
ОтветMishazakamsk5
Ну так если посмотреть на результаты ЕГЭ, то на Кавказе у нас самые умные люди живут. Или вот проходишь рядом с топовыми московскими вузами, все парковки уставлены машинами с флагами нацреспублик РФ. Дагестан, Ингушетия, Кабарда, Осетия. Плюс флаги бывших советских республик. Видимо хорошо учатся ребятишки, культ знаний процветает.
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ОтветГусейн Магомедрасулов
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А ты один подходишь к компаниям русских ребят на улице в рандомные моменты и начинаешь язвить на них?
Вроде всё аболютно правильно и деликатно сказал, но все равно много иронизирующих или сарказмирующих людей. Спортс.
По делу сказал.
Помню с Хабибом в свое время начинал вместе талантливый парень, Азамат Гашимов. Но не справился с конкуренцией в своем весе. А потом и не помню особо что бы он где то выступал. Так что правильно говорит Ислам. Попасть в высшую лигу сложно, а уж добиться там успеха могут лишь единицы. Но тем кто живёт мечтой этого не объяснить.
Лучше горькая правда...
По сути Махачев прав - попасть в профессиональный спорт позволяющий зарабатывать средства на состоятельную жизнь смогут единицы из тренирующихся. Но это справедливо не только для ММА, а для любого спорта высоких достижений. Это всегда пирамида - большое количество занимающихся в основании и единицы на вершине. Жизнь сама всех расставит по ранжиру.
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