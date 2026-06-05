Ислам Махачев: «Люди сутками в зале тренируются. Некоторым хочется сказать: «Брат, обучись чему-нибудь, пойди работать»

Ислам Махачев поделился мнением о культе спорта в Дагестане.

Ислам Махачев рассказал, как относится к культу спорта в Дагестане.

«Культ спорта в Дагестане нужно переориентировать на культ знаний, образования, бизнеса? Да, я согласен полностью. До денег дойдет очень-очень маленький процент. А люди сутками в зале тренируются. Когда я прихожу в зал, плюс-минус знаю, из кого получится спортсмен, у кого есть талант. А другим хочется сказать: «Брат, пойди обучись чему-нибудь. Пойди работать».

Но я не могу так сказать. Человек верит. Он смотрит на меня, как на пример. Если я ему завтра скажу такое, он может духом сломаться. Может перестать тренироваться и вообще чем-то нехорошим начать заниматься», – сказал Махачев.

Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он забрал титул в последнем поединке, победив единогласным решением Джека Делла Маддалену.

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