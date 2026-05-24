Цзю – об остановке боя Усик – Верховен: «Судье виднее. Основания были»

Цзю не считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена.

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю не считает ошибкой остановку боя Александра Усика и Рико Верховена .

«Можно по-разному оценить концовку боя. Но все-таки судье лучше видно ситуацию. Верховен пропустил много ударов. То, что он встал и сказал, что все нормально, это ничего не значит. У судьи были основания на остановку боя, даже за несколько секунд до конца. Он увидел, что голландец не готов продолжать», – сказал Цзю.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

А как вообще Верховен дал Усику такое сопротивление?

