Цзю – об остановке боя Усик – Верховен: «Судье виднее. Основания были»
Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю не считает ошибкой остановку боя Александра Усика и Рико Верховена.
«Можно по-разному оценить концовку боя. Но все-таки судье лучше видно ситуацию. Верховен пропустил много ударов. То, что он встал и сказал, что все нормально, это ничего не значит. У судьи были основания на остановку боя, даже за несколько секунд до конца. Он увидел, что голландец не готов продолжать», – сказал Цзю.
Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
если отбросить эмоциональную составляющую (бывший абсолют с кикбоксером, должен побеждать играючи и т.д.) - если бы это было не в конце раунда, а в середине, то вопросов по ранней остановке не было бы (не было бы таких и столько)
Верхувен - красава
Усик - давно пора на пенсию