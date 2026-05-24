Цзю – об остановке боя Усик – Верховен: «Судье виднее. Основания были»

Цзю не считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена.

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю не считает ошибкой остановку боя Александра Усика и Рико Верховена.

«Можно по-разному оценить концовку боя. Но все-таки судье лучше видно ситуацию. Верховен пропустил много ударов. То, что он встал и сказал, что все нормально, это ничего не значит. У судьи были основания на остановку боя, даже за несколько секунд до конца. Он увидел, что голландец не готов продолжать», – сказал Цзю.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Золотые слова!
Костя в точку 👍
этими словами костя как бы защищает остановку его боя с джудой. но я с ним в принципе согласен, когда ты в состоянии стоячего нокдауна и не можешь защищаться то особенно в хэви тебя могут и убить(или сделать инвалидом)
Бокс - огромная бизнес индустрию , где крутятся громадные деньги , контракты .Все расписано , просчитано . Там судей в этих же песках мумифецировали бы .Верховену просто не могли отдать победу . Это бы все обрушило.
Он и в нокдаун попал потому, что должен отдать победу?
Рико просто не вывез, вот и всё
были, были))
если отбросить эмоциональную составляющую (бывший абсолют с кикбоксером, должен побеждать играючи и т.д.) - если бы это было не в конце раунда, а в середине, то вопросов по ранней остановке не было бы (не было бы таких и столько)
Верхувен - красава
Усик - давно пора на пенсию
