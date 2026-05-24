0

Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком

Верховен опротестовал результат поединка с Усиком.

Рико Верховен подал официальный протест на результат поединка с Александром Усиком.

«Подали официальный протест по пути в аэропорт. Правила имеют значение лишь в том случае, если применяются в самый важный момент», – написал Верховен в соцсетях.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Рико Верховен: «С удовольствием провел бы реванш с Усиком, но это зависит не от меня»

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?9045 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Рико Верховена
logoРико Верховен
logoбокс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Бокс то ещё масонское представление
ОтветavcgloronalduMU
Бокс то ещё масонское представление
Почему
12-й раунд!!)
В боксе за последние годы были случаи, когда судьи вовремя не останавливали бой и последствия для здоровья боксера были необратимыми. Теперь видать перестраховываются. Наверное это правильно. Здоровье важнее всего.
P.S. Этот поединок вообще имел официальный статус? Для чего кик-боксер с боксером дерется? Или это типо как бои с блоггерами?
ОтветТриединаяСвятаяРусь
В боксе за последние годы были случаи, когда судьи вовремя не останавливали бой и последствия для здоровья боксера были необратимыми. Теперь видать перестраховываются. Наверное это правильно. Здоровье важнее всего. P.S. Этот поединок вообще имел официальный статус? Для чего кик-боксер с боксером дерется? Или это типо как бои с блоггерами?
Комментарий скрыт
ОтветТриединаяСвятаяРусь
В боксе за последние годы были случаи, когда судьи вовремя не останавливали бой и последствия для здоровья боксера были необратимыми. Теперь видать перестраховываются. Наверное это правильно. Здоровье важнее всего. P.S. Этот поединок вообще имел официальный статус? Для чего кик-боксер с боксером дерется? Или это типо как бои с блоггерами?
Раскручивается второй бой за бабки , неужели это так сложно))) Усик показал ровно тот уровень чтобы все поверили, что бой настоящий))) Тот же Фьюри в одну калитку хапнул два раза , а Фьюри топовый боец и куда габаритней кикбоксера )))
Подал в Верховенный суд.
Чемпион проиграл 9 раундов из 11 новичку с рекордом 1-0. Чё это за шляпа . После гонга лупит. Ну это позор конечно.
Тебе дадут реванш и рефери поставят, который рано не останавливает. Биться, пока кто-нибудь в нокаут не улетит....
ОтветИван Иванов_1117151974
Тебе дадут реванш и рефери поставят, который рано не останавливает. Биться, пока кто-нибудь в нокаут не улетит....
все боксеры на это согласны если что. Априори
ОтветИван Иванов_1117151974
Тебе дадут реванш и рефери поставят, который рано не останавливает. Биться, пока кто-нибудь в нокаут не улетит....
Ну так-то, на это есть секундант,, свой угол должен лучше знать и видеть, в каком состоянии их боксер. Если совсем тяжко ему, они пусть бой и останавливают. А то всё на рефери скидывают ответственность
Логично , если по-американскому времени, то грабеж средь бела дня
Реф оказал скорее Рико услугу.
Сначала не сразу остановил время, пока они капу искали.
Потом остановил бой, хотя Рико вряд ли с таким уроном пережил бы 12 раунд.

В общем этот бой ему только на пользу пошел в плане хайпа и наверняка дадут реванш, где они еще и бабла срубят больше.
ОтветProper Chels
Реф оказал скорее Рико услугу. Сначала не сразу остановил время, пока они капу искали. Потом остановил бой, хотя Рико вряд ли с таким уроном пережил бы 12 раунд. В общем этот бой ему только на пользу пошел в плане хайпа и наверняка дадут реванш, где они еще и бабла срубят больше.
И медвежью услугу Усику. Дал бы последний раунд ,чтоб усик добил и вопросов нет. А так супер чемп 9 раундов проиграл ,был вторым номером ,после гонга лупит ......много вопросов к нему. А был бы 12 раунд то все это забылось
ОтветТреска
И медвежью услугу Усику. Дал бы последний раунд ,чтоб усик добил и вопросов нет. А так супер чемп 9 раундов проиграл ,был вторым номером ,после гонга лупит ......много вопросов к нему. А был бы 12 раунд то все это забылось
Так я об этом и говорю.
Усик только проиграл от этой остановки.
Уордли и Дюбуа вот там наверно раунда три длилось избиения и ничего!
А тут в конце раунда нокдаун легкий и остановка!
Эксперты с дивана Украина пишут что справедливая))))
Канечно от такого позорища спас рефери!
ОтветTimCahill
Уордли и Дюбуа вот там наверно раунда три длилось избиения и ничего! А тут в конце раунда нокдаун легкий и остановка! Эксперты с дивана Украина пишут что справедливая)))) Канечно от такого позорища спас рефери!
А ты смотрел бой Уордли-Паркер там и нокдауна не было , но реф остановил поединок
Фабио должны были снимать гораздо раньше, ничего кроме отбитой головы ему не светило
Ответzzzeeerrrooo
А ты смотрел бой Уордли-Паркер там и нокдауна не было , но реф остановил поединок Фабио должны были снимать гораздо раньше, ничего кроме отбитой головы ему не светило
Конечно смотрел, поэтому и пишу чт отам пол боя было избиение и ничего а тут в конце раунда, был повод для судьи и все сразу остановили! Хотя нокдаун это не повод 100% тем более когда боксер отвечает а не в глухой обороне!
Рико красавчик. Должен засудить коррумпированную помойку.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джошуа считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена
24 мая, 07:59
Верховен подаст апелляцию на результат поединка с Усиком: «Бой остановили после гонга. В этом нет никакой логики»
24 мая, 07:47
Дрозд – о выступлении Усика против Верховена: «Абсолютный чемпион мира после такого поединка должен выкинуть пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!»
24 мая, 07:22
Рекомендуем
Главные новости
Дана Уайт попал на обложку июньского выпуска журнала Time
сегодня, 18:42Фото
PFL объявили бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана 31 июля в Нью‑Йорке
сегодня, 16:48Фото
Павлович – об обилии россиян в топе тяжеловесов MMA: «Еще со сказок идет – богатыри у нас были всегда. Сила от предков досталась»
сегодня, 16:28
Тедди Атлас: «Апперкот, которым Усик отправил Верховена в нокдаун, остановил бой на 30 секунд. Рефери помнил об этом в конце поединка»
сегодня, 15:07
Павлович – о Перейре: «Добро пожаловать в тяжелый дивизион. Я с удовольствием разделил бы с ним клетку»
сегодня, 14:32
Анте Делия и Джонни Уокер подерутся на турнире UFC в Белграде
сегодня, 12:25Фото
Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт провели битву взглядов в Екатеринбурге
сегодня, 11:43Видео
Карлос Пратес: «Cлышал, что Гэрри подерется с Махачевым, а я с победителем их боя»
сегодня, 10:55
Эйферт – о спаррингах с Ковалевым: «Это мой идол. Следил за его карьерой в детстве»
сегодня, 09:41
Бивол о поединке с Махачевым: «Я сейчас рассматриваю бои только в боксе. Дальше, может, и с актером побоксирую, но не в ближайшие несколько лет»
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем