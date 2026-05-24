Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком

Верховен опротестовал результат поединка с Усиком.

Рико Верховен подал официальный протест на результат поединка с Александром Усиком .

«Подали официальный протест по пути в аэропорт. Правила имеют значение лишь в том случае, если применяются в самый важный момент», – написал Верховен в соцсетях.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

