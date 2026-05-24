Рико Верховен: «С удовольствием провел бы реванш с Усиком, но это зависит не от меня»
Рико Верховен хочет реванш с Александром Усиком.
Рико Верховен хочет реванш с Александром Усиком.
«Не удивился, что хорошо провел бой с Усиком. План был безупречным. Я наслаждался боем. Возможно, слишком сильно.
Я бы с удовольствием провел реванш с Александром, но это зависит не от меня. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как все сложится. Очень благодарен Усику, что согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с ним. Мне нравится выступать против лучших», – сказал Верховен.
Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.
Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!
Да
Нет
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?9045 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Ring Magazine
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии