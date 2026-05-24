Рико Верховен: «С удовольствием провел бы реванш с Усиком, но это зависит не от меня»

Рико Верховен хочет реванш с Александром Усиком.

«Не удивился, что хорошо провел бой с Усиком. План был безупречным. Я наслаждался боем. Возможно, слишком сильно. 

Я бы с удовольствием провел реванш с Александром, но это зависит не от меня. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как все сложится. Очень благодарен Усику, что согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с ним. Мне нравится выступать против лучших», – сказал Верховен.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.

Кекбокс теперь требую. 100 лямов Верховенцу, 15 Усику.
Ну если подавать абсурдные протесты и требовать отдать себе победу, вряд ли с тобой захотят продолжать сотрудничать, не нужно плевать в колодец, из которого есть шанс ещё раз хорошенько напиться на ещё 15 млн долларов
ОтветJackD
Ну если подавать абсурдные протесты и требовать отдать себе победу, вряд ли с тобой захотят продолжать сотрудничать, не нужно плевать в колодец, из которого есть шанс ещё раз хорошенько напиться на ещё 15 млн долларов
так наоборот хайпует, буквально раскручивает матч реванш. Все по законам шоу-бизнеса
Сам виноват . Отбегай 11 раунд , в клинч иди , джебом отстреливайся . Может и проиграл бы , но всяко выше шансы были бы на успех
