Рико Верховен: «С удовольствием провел бы реванш с Усиком, но это зависит не от меня»

Рико Верховен хочет реванш с Александром Усиком.

«Не удивился, что хорошо провел бой с Усиком. План был безупречным. Я наслаждался боем. Возможно, слишком сильно.

Я бы с удовольствием провел реванш с Александром, но это зависит не от меня. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как все сложится. Очень благодарен Усику, что согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с ним. Мне нравится выступать против лучших», – сказал Верховен.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.

