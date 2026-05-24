Джошуа считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа считает, что рефери ошибся, остановив бой Усика и Верховена.

- Энтони, как думаешь, Верховен побеждал до остановки боя?

– Хороший вопрос. Не знаю. Я понимал, что это будет хороший бой, а Рико – классный боксер.

- Нужно ли было продолжать поединок?

– Да, однозначно, – сказал Джошуа.

Поединок между Рико Верховеном и Александром Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing News
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все просто. На кону стояла честь бокса. Думаю очевидно всем что на момент остановки боя кикбоксёр побеждал у боксера в бое по правилам бокса) У одного из лучших боксеров современности.
Ну не любят боксеры, когда у них выигрывают кикбоксёры в боксе) их хлеб так сказать отнимают
ОтветЦВБП26
Так это боксер остановил бой или всё-таки какие-то другие люди?
ОтветЦВБП26
Побеждал он только на карточках Дазн, у официальных судей была ничья. После 11 раунда уже побеждал Усик.
Я на самом деле не понимаю этого решения судьи именно в этом бою. То есть, это ситуация явно на "усмотрение арбитра", так? Если так, то ну нужно понимать, что Верховен явно был готов дожить эти там 15 секунд до гонга. И этот бой, явно главный для него в карьере.

Ну ты же понимаешь, что все обьективно будут разочарованы такой остановкой. Ну зачем вот это делать тогда? Просто зачем?
ОтветForza
Там не было 15 секунд до гонга. Там была максимум 1 секунда, а многие говорят, что и вообще остановка была после гонга.
Ответyakodzuna
Какая одна секунда? таймер останавливается во время нокдауна
Джошуа вполне может попробовать выйти на ринг против Усика, и показать, на что способен.
ОтветMutabor59
2 раз достаточно было
К Джошуа он будет в совсем другой форме
Я бы лучше против Рико на него глянул
это было шоу которое не могло закончится в первых раундах) Усик только защищался в основном против соперника с базовыми настройками бокса, а когда это понадобилось то стал выбрасывать свои коронные удары и Верховен поплыл....шоу должно продолжатся)
Не поддержал братишку
Ответedgarok
«БРАТ» - классика бессмертна.☝️😎
Ответил ему, выходит - наоборот: - «Не брат ты мне...»🤭
Комментарий удален модератором
ОтветЕвгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Возможно правила сайта нарушаются? Там что-то про "пишите корректно и дружелюбно". Кстати, фамилия у тебя интересная.
Усик был слаб как никогда, но у верховена вообще не было агрессии, бил неплохо, но не хотел победить.
ОтветavcgloronalduMU
Возможно хотел, но хайкики запрещены
А как вообще Верховен дал Усику такое сопротивление?
24 мая, 09:10
Верховен подаст апелляцию на результат поединка с Усиком: «Бой остановили после гонга. В этом нет никакой логики»
24 мая, 07:47
Дрозд – о выступлении Усика против Верховена: «Абсолютный чемпион мира после такого поединка должен выкинуть пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!»
24 мая, 07:22
