Джошуа считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа считает, что рефери ошибся, остановив бой Усика и Верховена.
- Энтони, как думаешь, Верховен побеждал до остановки боя?
– Хороший вопрос. Не знаю. Я понимал, что это будет хороший бой, а Рико – классный боксер.
- Нужно ли было продолжать поединок?
– Да, однозначно, – сказал Джошуа.
Поединок между Рико Верховеном и Александром Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing News
Ну не любят боксеры, когда у них выигрывают кикбоксёры в боксе) их хлеб так сказать отнимают
Ну ты же понимаешь, что все обьективно будут разочарованы такой остановкой. Ну зачем вот это делать тогда? Просто зачем?
К Джошуа он будет в совсем другой форме
Я бы лучше против Рико на него глянул
Ответил ему, выходит - наоборот: - «Не брат ты мне...»🤭