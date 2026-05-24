Джошуа считает ошибкой остановку боя Усика и Верховена

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа считает, что рефери ошибся, остановив бой Усика и Верховена.

- Энтони, как думаешь, Верховен побеждал до остановки боя?

– Хороший вопрос. Не знаю. Я понимал, что это будет хороший бой, а Рико – классный боксер.

- Нужно ли было продолжать поединок?

– Да, однозначно, – сказал Джошуа.

Поединок между Рико Верховеном и Александром Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом.

