Верховен подаст апелляцию на результат поединка с Усиком: «Бой остановили после гонга. В этом нет никакой логики»

Рико Верховен оспорит результат боя с Александром Усиком .

«Бой остановили после гонга. Думаю, мы подадим апелляцию, ведь в этом нет никакой логики. Когда подошел рефери, я был в сознании. Я смотрел на него и думал: «Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили?» Это бессмысленно.

Рефери должен пересмотреть эпизод и признать бой несостоявшимся, либо обратиться к судейским запискам. А по ним вел я», – сказал Верховен.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

