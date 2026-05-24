Верховен подаст апелляцию на результат поединка с Усиком: «Бой остановили после гонга. В этом нет никакой логики»
«Бой остановили после гонга. Думаю, мы подадим апелляцию, ведь в этом нет никакой логики. Когда подошел рефери, я был в сознании. Я смотрел на него и думал: «Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили?» Это бессмысленно.
Рефери должен пересмотреть эпизод и признать бой несостоявшимся, либо обратиться к судейским запискам. А по ним вел я», – сказал Верховен.
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing News
