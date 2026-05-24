Дрозд – о выступлении Усика против Верховена: «Абсолютный чемпион мира после такого поединка должен выкинуть пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!»

Дрозд раскритиковал Усика после боя с Верховеном.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд раскритиковал Александра Усика после боя с Рико Верховеном .

«Рефери пытался спасти весь боксерский мир в лице Александра Усика, но у него этого не получилось. Я записей не вел, но когда на экран выводили оценки независимого арбитра, которые говорили, что к 10-му раунду Усик выиграл всего лишь два отрезка... Не знаю, сколько точно раундов остались за Верховеном, но бой он выигрывал 100%.

На повторе видно, что последний удар Усика был по перчатке. Рико видел это, защищался, адекватно реагировал на удары. Рефери может остановить поединок, если видит, что один из боксеров не защищается. Рико был полусогнутым, но он защищался, уходил и последний удар Усика заблокировал. Его особо не болтало, не качало, он был на ногах.

Думаю, никто не мог подумать, каким Усик может быть беспомощным. Пахло жареным. Реально пахло жареным. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!» Я в шоке – не представлял, что Усик может быть таким беспомощным...

Рико подтвердил мою версию, что с Усиком нужно боксировать дракой, колхозным бардаком, что ранее показал Дерек Чисора. Техника не нужна. Нужно большое храброе сердце, руки повыше – и вперед.

Понятно, что Рико – кикбоксер, но я не думал, что он будет выглядеть настолько не по-боксерски. Скрутился как улитка, выглядел как перворазрядник. Но он проделал большую работу – и над функционалом, и над защитой. 11 раундов Усик не мог прицелиться, потому что голова Рико всегда уходила в сторону, по нему было сложно попасть», – сказал Дрозд.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

