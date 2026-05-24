Дрозд – о выступлении Усика против Верховена: «Абсолютный чемпион мира после такого поединка должен выкинуть пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!»

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд раскритиковал Александра Усика после боя с Рико Верховеном.

«Рефери пытался спасти весь боксерский мир в лице Александра Усика, но у него этого не получилось. Я записей не вел, но когда на экран выводили оценки независимого арбитра, которые говорили, что к 10-му раунду Усик выиграл всего лишь два отрезка... Не знаю, сколько точно раундов остались за Верховеном, но бой он выигрывал 100%. 

На повторе видно, что последний удар Усика был по перчатке. Рико видел это, защищался, адекватно реагировал на удары. Рефери может остановить поединок, если видит, что один из боксеров не защищается. Рико был полусогнутым, но он защищался, уходил и последний удар Усика заблокировал. Его особо не болтало, не качало, он был на ногах.

Думаю, никто не мог подумать, каким Усик может быть беспомощным. Пахло жареным. Реально пахло жареным. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: «Ты крутой чувак!» Я в шоке – не представлял, что Усик может быть таким беспомощным...

Рико подтвердил мою версию, что с Усиком нужно боксировать дракой, колхозным бардаком, что ранее показал Дерек Чисора. Техника не нужна. Нужно большое храброе сердце, руки повыше – и вперед. 

Понятно, что Рико – кикбоксер, но я не думал, что он будет выглядеть настолько не по-боксерски. Скрутился как улитка, выглядел как перворазрядник. Но он проделал большую работу – и над функционалом, и над защитой. 11 раундов Усик не мог прицелиться, потому что голова Рико всегда уходила в сторону, по нему было сложно попасть», – сказал Дрозд.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Однозначно рано остановил бой. Нужен был 12 раунд. Заметили, как хитро поступил Рико когда ему прилетало? Выплевывает капу и восстанавливается пока её найдут, прополоснут и всунут обратно))
Это не Дрозд, это дятел.
Похоже, что Дрозд почему то является хейтером Усика.
как и все подобные собаченки - элементарно завидует достижениям и славе

ибо как боксер и половины Усика не стоил, в 39 лет он бы от такого Рико в 1м раунде улетел
Ну насчёт всего два раунда Усика независимый реф явно погорячился (или так впечатлился Рико). Так получится, только если все близкие раунду (а их было три или четыре) отдать Верхувену.
По совести после 10 раундов было 3-7 или 4-6, последнее даже позволило бы Усику если что выиграть по очкам. У двух судей, поставивших 5-5, совести точно нет.
Вообще традиция показывать счет от эксперта во время трансляции - это полнейший бред, это явная манипуляция и формирование общественного мнения, по сути пропаганда. И после этого большинство зрителей всегда повторяют это мнение.
Золотые слова!
Сказал тот, кто завершил карьеру, потому что не дали больше химичиться🤣
Помню как Ковалева два раза с Уордом засудили, второй раз вообще все молчали про нокаут в пах. За такие судейские решения, в боях такой значимости, сажать нужно. Надолго. Сколько длится карьера спортсмена, такой срок и давать судье.
Но все мы помним нокаут от Дюбуа который попал по поясу но усику дали восстановится как-будто был удар в пах.
А также мы помним второй поединок, когда Усик попал прямо в челюсть и уже Дюбуа не восстановился
Откуда Григорий Дрозд знает, что должен делать абсолютный чемпион мира? Костя Цзю рассказал по секрету?..)
Вот лучше бы спросили мнение Константина Цзю об этом бое, а не Дрозда.
😅😅👏🤝 так если это - очевидно. 🤷‍♂️😌
Вызывайте санитаров, к дрозда обострение кажется начинается
