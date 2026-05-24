Александр Усик: «Я готов ко всему. Могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном»

Усик может провести реванш с Верховеном.

Александр Усик назвал возможных соперников для следующего боя.

«Что дальше? Я готов ко всему. Что решит Турки. Я могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном», – сказал Усик.

Ранее WBC обязал Усика провести защиту титула против Агита Кабайела.

Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

Усик после боя с Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Кабайела таки вытащили в ринг! Это хорошо, справедливость есть, Кабайел заслужил бой с Усиком.
Правда, Турки там начал бугуртить и требовать реванш для Рико. Турки Аль аш-Шейх явно недоволен остановкой, наверно рефу прилетит.
Ну, надеюсь следующий бой Усика будет с Кабайелом. А Верховена бросят на других топов, пусть они мучаются с этим фриком природы.
Немец для Усика это вообще подарок будет.
Хочется увидеть Джошуа против Рико
Хочется увидеть Джошуа против Рико
Тут не прокатит, стили делают бои, давить кролика была легко, а тут амбал.
Так и ты походу 🐒- скачешь по «веткам» тоже без передыху..? 😜
