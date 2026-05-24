Александр Усик: «Я готов ко всему. Могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном»

Усик может провести реванш с Верховеном.

Александр Усик назвал возможных соперников для следующего боя.

«Что дальше? Я готов ко всему. Что решит Турки. Я могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном», – сказал Усик.

Ранее WBC обязал Усика провести защиту титула против Агита Кабайела.

Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик после боя с Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»