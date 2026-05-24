Александр Усик: «Я готов ко всему. Могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном»
Усик может провести реванш с Верховеном.
Александр Усик назвал возможных соперников для следующего боя.
«Что дальше? Я готов ко всему. Что решит Турки. Я могу боксировать и с Кабайелом, и с Верховеном», – сказал Усик.
Ранее WBC обязал Усика провести защиту титула против Агита Кабайела.
Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!
Усик после боя с Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»
Да
Нет
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?9045 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Правда, Турки там начал бугуртить и требовать реванш для Рико. Турки Аль аш-Шейх явно недоволен остановкой, наверно рефу прилетит.
Ну, надеюсь следующий бой Усика будет с Кабайелом. А Верховена бросят на других топов, пусть они мучаются с этим фриком природы.