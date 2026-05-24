Атлас – про бой Усик – Верховен: «Отличное представление. Драма-шоу»
Тедди Атлас отреагировал на исход поединка Усик – Верховен.
Бывший тренер Александра Поветкина и Майка Тайсона Тедди Атлас отреагировал на поединок Александра Усика и Рико Верховена.
«Не хочу умалять заслуги Рико Верховена и его огромные усилия, но здесь, как и в Нганну – Фьюри, сыграл элемент неожиданности, да и Усик был не в лучшей форме. В любом случае, отличное представление. Драма-шоу», – написал Атлас.
Александр Усик победил Рико Верховена в 11-м раунде поединка за титул чемпиона мира по версии WBC.
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: твиттер Тедди Атласа
