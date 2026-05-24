Джейк Пол – о бое Усика и Верховена: «Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни»

Джейк Пол отреагировал на завершение боя Александра Усика и Рико Верховена.

Джейк Пол отреагировал на остановку в поединке Александра Усика и Рико Верховена

«Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Рико выигрывал каждый раунд, но как только рефери увидел возможность остановить бой – он его остановил. Я большой фанат Усика, но, братан, ты проиграл это дерьмо.

Уважение Рико за то, что надирал его задницу каждый раунд. Черт», – написал Пол.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде поединка. За секунду до гонга рефери остановил бой.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!