Джейк Пол – о бое Усика и Верховена: «Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни»

Джейк Пол отреагировал на завершение боя Александра Усика и Рико Верховена.

Джейк Пол отреагировал на остановку в поединке Александра Усика и Рико Верховена

«Это самое сумасшедшее дерьмо, которое я видел в жизни. Рико выигрывал каждый раунд, но как только рефери увидел возможность остановить бой – он его остановил. Я большой фанат Усика, но, братан, ты проиграл это дерьмо.

Уважение Рико за то, что надирал его задницу каждый раунд. Черт», – написал Пол.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде поединка. За секунду до гонга рефери остановил бой.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

Остановка в бою Усика и Верховена – справедливая? 12042 голоса
ДаАлександр Усик
НетРико Верховен
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя? 9045 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: твиттер Джейка Пола
Комментарии

Рико стоит на ногах, звучит гонг и плешивый дед останавливает бой. Не факт, что Рико не упал бы в 12-м, но это просто клоунада. Как и все эти костюмированные представления до боя.
ОтветMihei4
За то фанаты Усика на спортсе найдут оправдания остановке и грабительским карточкам.
После боя с Данькой также страдали)
Ну будет реванш Усик его сразу забьет , уже проходили
Не знаю, кто там страдал. Это бокс, все-всё понимают. Всё нарисовали, когда нужно остановили, наследие спасли, хотя этот бой ему теперь всегда будут припоминать. Ну, пусть выиграет в реванше, но этого почти декласса от Рико Верховена ему уже никогда не забудут.
Даже он понимает, что это позор.
Ага, понимает. Его буквально Майк берег от нокаута весь бой, чтобы этот золотой мальчик по лицу не схватил и бабки не забыл отпралатить. Нашли блин спеца по боксу %)
Человек, который покупал результаты всех своих боёв (кроме AJ), не доволен🤣
"...Рико выигрывал каждый раунд"...

Здесь перебор.
