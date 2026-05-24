Александр Усик выиграл 25-й бой в карьере. Он не проигрывает с 2013 года

Усик не проигрывает уже 25 боев.

В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Усика этот бой стал 25-м в профессиональной карьере (25-0), которую он начал в 2013 году. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весах.

В тяжелом весе Усик провел девять боев.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

Сколько Усик и Верховен заработают за бой?

Остановка в бою Усика и Верховена – справедливая? 11831 голос
Да — Александр Усик
Нет — Рико Верховен
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя? 8822 голоса
Конечно — Конор Макгрегор
Нет — Макс Холлоуэй
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Верховен просто капитальный красавчик!! Браво!!
Верховен, действительно, был хорош, но ему боксер явно давал время и пространство для маневра
Единственное, что явно - это то, что Рико побеждал с преимуществом, а судья патологический мудак))
Короче, я пересмотрел повтор
Нокдаун и 0:25 до конца
0:09 судья отводит Рико в угол.
Еще 20 секунд он стоит
Гонга нет))
Начинает бой, 6 секунд боя, звучит гонг, судья останавливает ПОСЛЕ ГОНГА

Это развод
Раунд был где-то 3:15-3:20
За такое надо судить
При выпавшей капе время останавливают до её возврата
Не знаю насчет 25-ти, ибо этот точно под вопросом! Привет судье🤦
Может это вообще все постанова была? Верховен давил давил, а Усик делал вид что устал, потом внезапно в 11 раунде уже почти как свежий, и Рико под конец просто встал без защиты и позволил себя разбить, какой то бред
да не, вряд ли. Рико очень хотел нокаутировать и сильно раскрылся. на адреналине был, не хватило холодного расчёта.
Похоже на правду. Даже он понимал что судьи заряжены
11 раунд. 2:59.
Судьей использован малейший повод остановить.
В 12м могло не быть, а такой апсет позорненькое дело. Но куда позорнее на мой взгляд то что произошло 🤔
Ну можно бой устроить против чемпиона мира по плаванию еще. Шутки шутками а победу в рекорд записали. Против орангутанга Гарри из зоопарка в Англии еще записать можно было бы.
Что это было? Ремейк кикбоксера что-ли . Только В 11 раунде брата не освобили, а захватили 🙃
Адекватный мужик этот Рико. Ждёт реванша. Думаю надо обязательно его организовать.
Верхувен жульничал, использовал ноги 😂
