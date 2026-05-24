Александр Усик выиграл 25-й бой в карьере. Он не проигрывает с 2013 года

Усик не проигрывает уже 25 боев.

В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном . Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Усика этот бой стал 25-м в профессиональной карьере (25-0), которую он начал в 2013 году. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весах.

В тяжелом весе Усик провел девять боев.

