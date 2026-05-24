Александр Усик выиграл 25-й бой в карьере. Он не проигрывает с 2013 года
Усик не проигрывает уже 25 боев.
В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Для Усика этот бой стал 25-м в профессиональной карьере (25-0), которую он начал в 2013 году. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весах.
В тяжелом весе Усик провел девять боев.
Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Нокдаун и 0:25 до конца
0:09 судья отводит Рико в угол.
Еще 20 секунд он стоит
Гонга нет))
Начинает бой, 6 секунд боя, звучит гонг, судья останавливает ПОСЛЕ ГОНГА
Это развод
За такое надо судить
В 12м могло не быть, а такой апсет позорненькое дело. Но куда позорнее на мой взгляд то что произошло 🤔