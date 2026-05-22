Усик поздравил Роналду с победой в чемпионате Саудовской Аравии: «Ты снова доказал, что настоящий чемпион»

Усик в соцсетях поздравил Роналду с первым титулом в Саудовской Аравии.

Александр Усик поздравил Криштиану Роналду с первым титулом за «Аль-Наср ». Команда заняла первое место в чемпионате Саудовской Аравии.

«Криштиану, ты снова доказал, что ты настоящий чемпион! Поздравляю тебя и всю команду с победой! Чемпионы», – написал Усик в соцсетях.

23 мая Усик проведет боксерский поединок против Рико Верховена у пирамид в Гизе. Следить за событиями боя можно в нашем онлайне .

💰 Сколько Усик и Верховен заработают за бой?

Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й