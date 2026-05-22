Магомед Анкалаев проведет бой против Халила Раунтри на турнире в Абу-Даби 25 июля

Магомед Анкалаев вернется 25 июля в поединке против Халила Раунтри.

Поединок Магомеда Анкалаева и Халила Раунтри станет главным событием турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Он пройдет 25 июля.

Анкалаев не дрался с октября 2025-го. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе.

Раунтри в последний раз появлялся в октагоне на том же турнире. Он проиграл Иржи Прохазке нокаутом в третьем раунде.

