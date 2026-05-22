Магомед Анкалаев проведет бой против Халила Раунтри на турнире в Абу-Даби 25 июля

Магомед Анкалаев вернется 25 июля в поединке против Халила Раунтри.

Поединок Магомеда Анкалаева и Халила Раунтри станет главным событием турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Он пройдет 25 июля.

Анкалаев не дрался с октября 2025-го. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе.

Раунтри в последний раз появлялся в октагоне на том же турнире. Он проиграл Иржи Прохазке нокаутом в третьем раунде.

Анкалаев – о Прохазке: «Ульберг прав, этот парень – самозванец, он никогда не хотел со мной драться. Это самый легкий бой в дивизионе»

Шон Стрикленд: «Анкалаев побьет Чимаева в любой день недели»   

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8416 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: «Вестник ММА»
раунтри при всем уважении гейткипер. анкалаев должен проходить без проблем.
один удар раунтри и потом снимут фильм про его тяжелую судьбу
Перейру и Прохазку он побеждал до того как улетел в нокаут)
Алекс тупо больше и жёстче, он вымотал Халила и потом разбил его. Но первый раунд на руках у Раунтри было преимущество в скорости.
очень странно
казалось Алекс сливает по очкам
http://ufcstats.com/fight-details/8c5e06c71f392f33
Все в одну калитку)
Раунтри боец муай тай, так что сильно будет налегать на лоукики по обоим ногам, а мы знаем, какие ноги у Анкалаева, особенно с внутренней стороны. Так что Анк может не дожить до 3 раунда, если не будет налегать на борьбу с самого начала.
Да нет у него борьбы и никогда не было. В первом бою подобной болтовнёй даже Перейру в этом убедили. Но потом он понял, что к чему и можно не боятся переводов и вырубил его с лёгкостью.
Какая борьба у Анка, где вы её видели?
Халил очень хорош на руках, пока свежий. Анкалаев умеет работать с техничным ударниками. Интересный поединок должен быть.
Лучше бы на Прохазку вывели, но так тоже хорошо.
У Прохазки титульник
С кем, когда? И главное, за что ему титульник сейчас?
Мне кажется Раунтри.. Он и Перейру в 2 стартовых раундах перебивал, в целом.
Дружище ему 40 лет почти
Раунтри 36. Анкадаеву 33 офигеть разница конечно
Халил, все за тебя! Ушатай ахалаймахалаева
