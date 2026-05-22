Аспиналл не вернется к спаррингам в ближайшие два месяца

Аспиналл все еще не допущен к спаррингам из-за травмы глаза.

Восстановление Тома Аспиналла после травмы глаза, полученной в поединке против Сирила Гана на UFC 321, затягивается.

«Я только что прошел обследование. Думал, что мне сразу же разрешат спарринговать и драться, но врачи сказали, что нужно подождать еще пару месяцев. Клеткам в глазах требуется немного больше времени на восстановление. Как только они восстановятся, все будет в порядке – я буду готов тренироваться и драться», – заявил Аспиналл.

Аспиналл – действующий чемпион в тяжелом весе UFC. Алекс Перейра и Сирил Ган подерутся за временный пояс на UFC Freedom 250, который пройдет в Белом доме 14 июня.

Самый опасный боец ММА в мире прямо сейчас – кто он?

Том Аспиналл: «Ган победит Перейру по очкам. Перейра хорош, когда дерется с полутяжами или средневесами, которые мало двигаются»