Аспиналл не вернется к спаррингам в ближайшие два месяца

Аспиналл все еще не допущен к спаррингам из-за травмы глаза.

Восстановление Тома Аспиналла после травмы глаза, полученной в поединке против Сирила Гана на UFC 321, затягивается.

«Я только что прошел обследование. Думал, что мне сразу же разрешат спарринговать и драться, но врачи сказали, что нужно подождать еще пару месяцев. Клеткам в глазах требуется немного больше времени на восстановление. Как только они восстановятся, все будет в порядке – я буду готов тренироваться и драться», – заявил Аспиналл.

Аспиналл – действующий чемпион в тяжелом весе UFC. Алекс Перейра и Сирил Ган подерутся за временный пояс на UFC Freedom 250, который пройдет в Белом доме 14 июня.

Источник: Fight Your Corner
Не везёт Аспиналу что-то. То колено, то глаз.
Вернётся и будет держать пояс... До встречи с Гейблом Стивсоном))
Да, возможно
Если Ган пройдёт Перейру, то возможно и раньше Аспиналл потеряет пояс.
Да никто раньше и не ожидал, что он вернется, иначе временный пояс бы не вводили. Том будет защищать титул, а Волкова нужно свести с победителем пары Хокит-Люьис, и, надеюсь, он все таки докатиться до возможности подраться за пояс!
