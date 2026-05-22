  Верховен – про бой против Усика: «Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея»
Верховен – про бой против Усика: «Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея»

Рико Верховен рассказал о деталях решения о переходе в бокс.

Рико Верховен рассказал, почему он оставил кикбоксинг, отказался от предложения UFC и пришел к поединку против Александра Усика.

«Я чувствовал, что мое время в GLORY подходит к концу. На этом пути я добился всего, чего мог. Мы начали рассматривать предложения. На столе были два варианта: UFC и большой бой-кроссовер в боксе. Вторая опция выглядела более интересной.

Я готовился к поединку против Джошуа в Испании и получил известие об аварии. Вместе с командой мы задумались, что делать дальше. Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Александром Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея: неоспоримый чемпион мира по боксу против неоспоримого чемпиона по кикбоксингу. Мы связались с Усиком, и через полторы недели его команда ответила, что он согласен. Остальное – уже история», – рассказал Верховен.

Верховен подерется с Усиком 23 мая. Следить за событиями поединка можно в нашем онлайне.

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: MMA Fighting
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Более интересен - это значит больше нулей в предложении, поэтому бокс. Хотя интересно было бы глянуть Верхувена в тяжах UFC. Но к Рико тут вопросов нет 🙂‍↔️
Единственное, было бы реально круто, если бы "неоспоримый чемпион по боксу против неоспоримого чемпиона по кикбоксингу, по правилам ММА!"
Скажи уже честно за чеком вышел
