Верховен – про бой против Усика: «Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея»

Рико Верховен рассказал о деталях решения о переходе в бокс.

Рико Верховен рассказал, почему он оставил кикбоксинг, отказался от предложения UFC и пришел к поединку против Александра Усика .

«Я чувствовал, что мое время в GLORY подходит к концу. На этом пути я добился всего, чего мог. Мы начали рассматривать предложения. На столе были два варианта: UFC и большой бой-кроссовер в боксе. Вторая опция выглядела более интересной.

Я готовился к поединку против Джошуа в Испании и получил известие об аварии. Вместе с командой мы задумались, что делать дальше. Мой тренер Питер Фьюри предложил вариант с Александром Усиком. А почему бы и нет? Отличная идея: неоспоримый чемпион мира по боксу против неоспоримого чемпиона по кикбоксингу. Мы связались с Усиком, и через полторы недели его команда ответила, что он согласен. Остальное – уже история», – рассказал Верховен.

Верховен подерется с Усиком 23 мая. Следить за событиями поединка можно в нашем онлайне .