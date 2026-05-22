Сауль Альварес: «Я восхищаюсь Усиком. Он победит нокаутом в четвертом-пятом раунде»

Сауль Альварес восхищается Александром Усиком и считает его фаворитом против Рико Верховена.

Сауль Альварес поделился мнением об Александре Усике и его предстоящем поединке против Рико Верховена .

«Мне нравится Усик. Думаю, он один из величайших. Он отличный парень, я получаю удовольствие от каждой возможности встретиться с ним. Я посещаю не очень много турниров, но каждый раз рад видеть его. Восхищаюсь им. Он очень дисциплинирован, счастлив, что знаю его.

Усик победит [Верховена], это точно. Нокаутом в четвертом или пятом раунде», – рассказал Альварес.

По информации The Ring, в ближайшем поединке Альварес встретится с Кристианом Мбилли. Усик подерется против Верховена 23 мая в Гизе.

