Сауль Альварес: «Я восхищаюсь Усиком. Он победит нокаутом в четвертом-пятом раунде»
Сауль Альварес восхищается Александром Усиком и считает его фаворитом против Рико Верховена.
«Мне нравится Усик. Думаю, он один из величайших. Он отличный парень, я получаю удовольствие от каждой возможности встретиться с ним. Я посещаю не очень много турниров, но каждый раз рад видеть его. Восхищаюсь им. Он очень дисциплинирован, счастлив, что знаю его.
Усик победит [Верховена], это точно. Нокаутом в четвертом или пятом раунде», – рассказал Альварес.
По информации The Ring, в ближайшем поединке Альварес встретится с Кристианом Мбилли. Усик подерется против Верховена 23 мая в Гизе.
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: DAZN
