Хирн – о шансах Верховена против Усика: «На бумаге этот бой – непокоримая гора для него»

Эдди Хирн не видит шансов для Рико Верховена в поединке против Александра Усика.

Эдди Хирн считает, что на бумаге у Рико Верховена практически нет шансов против Александра Усика .

«На бумаге этот бой – непокоримая гора для Рико Верховена... Нет, перефразирую, непокоримая гора для обычного человека. Но если посмотреть на достижения Верховена, то можно понять, что он необычный человек.

Завтра у этого человека, чьи руки размером с бедра обычных людей, будет возможность совершить один из главных апсетов в истории бокса», – поделился Хирн.

Рекорд Верховена в кикбоксинге – 66-10-1. Поединок против Александра Усика 23 мая станет лишь вторым в его карьере по правилам профессионального бокса.

