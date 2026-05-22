Боец UFC Темба Горимбо завершил карьеру. В 2023-м Дуэйн Джонсон подарил ему дом

Любимый боец Дуэйна Джонсона Темба Горимбо завершил карьеру.

35-летний полусредневес UFC Темба Горимбо завершил карьеру после трех поражений подряд.

«Спасибо всем, спасибо UFC. Я осмелился стать кем-то и потерпел неудачу. Отдал всего себя спорту и теперь ухожу из него. Я мечтал стать чемпионом UFC, но если не могу добиться этого, то лучше уйду из спорта. Это нелегко, но я пытался. Возможно, вернусь в качестве тренера или менеджера, но сейчас сосредоточусь на семье. Спасибо всем, кто помог мне на пути. Официально завершаю карьеру», – написал Горимбо.

Горимбо наиболее известен тем, что в 2023 году Дуэйн Джонсон подарил ему дом во Флориде. Джонсон вдохновился историей Горимбо, который, несмотря на финансовые трудности, пожертвовал деньги с продажи своей бойцовской экипировки на благотворительность в Зимбабве.

