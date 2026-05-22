Верховен перевесил Усика почти на 12 кг перед поединком в Гизе
Прошло взвешивание перед поединком за пояс WBC между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Усик показал рекордный вес в карьере – 105,8 кг. Рико Верховен перевесил соперника почти на 12 кг – 117,3 кг.
Усик и Верховен подерутся 23 мая.
Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: The Ring
