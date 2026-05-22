Роберт Уиттакер: «Я дрался с другой версией Чимаева»
Роберт Уиттакер удивлен выступлением Хамзата Чимаева на UFC 328.
«Это не тот Чимаев, который дрался со мной, это не тот Чимаев, который дрался против Дрикуса дю Плесси и не тот, который побил Гилберта Бернса. Не знаю, что с ним случилось. Может быть, у Шона [Стрикленда] есть какое-то секретное оружие, которое заставляет парней выглядеть вот так», – заявил Уиттакер.
Уиттакер дрался против Чимаева на турнире UFC 308 в октябре 2024-го и проиграл сабмишеном в первом раунде.
«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Submission Radio
