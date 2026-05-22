Камару Усман: «Хабиб не стал бы Хабибом без Конора»

Камару Усман считает, что Хабиб стал звездой благодаря победе против Конора Макгрегора.

«Хабиб не стал бы Хабибом без Конора. Да, он оказался на вершине благодаря таланту и тому, как хорошо он дрался. Но ему нужен был этот соперник – плохой парень, которого необходимо победить, чтобы добиться успеха», – сказал Усман.

Макгрегор проведет следующий поединок на UFC 329 против Макса Холлоуэя. Турнир пройдет 12 июля в Лас-Вегасе.

