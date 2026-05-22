Камару Усман: «Хабиб не стал бы Хабибом без Конора»
Камару Усман считает, что Хабиб стал звездой благодаря победе против Конора Макгрегора.
Камару Усман заявил, что Хабиб Нурмагомедов не стал бы тем, кем является сейчас, без Конора Макгрегора.
«Хабиб не стал бы Хабибом без Конора. Да, он оказался на вершине благодаря таланту и тому, как хорошо он дрался. Но ему нужен был этот соперник – плохой парень, которого необходимо победить, чтобы добиться успеха», – сказал Усман.
Макгрегор проведет следующий поединок на UFC 329 против Макса Холлоуэя. Турнир пройдет 12 июля в Лас-Вегасе.
Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8414 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Pound4Pound
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Популярность пришла из-за образа и защиты своих ценностей. Безусловно, если бы это преодоление и победа над "злодеем" свершилась над менее медийным соперником, так и осталась бы нишевым событием ММА. Большая заслуга Конора именно в том, что он показал казнь злодея огромной аудитории.
Однако, не справедливо говорить, что Конор сделал это противостояние. Его сделал как раз Хабиб. Для Конора это был просто бизнес и он бы сейчас братался с Хабибом при личных встречах. Непримиримость привнес именно Хабиб, он же оскорбил этим Конора и заставил его долгие годы ненавидеть Хабиба. Саму историю придумал Хабиб и показал это кино - в лучших традициях Голливуда.
А Конор привел на показ массового зрителя.
Конор возвращается. Только какой в этом смысл не считая конечно заработка?
Большой простой, годы потеряны, организм пробухал.
На Макса можно сейчас Сашку Емельяненко поставить, и это плюс - минус будет тоже самое.
Да, Конор тогда проиграл. Но они на пару с Хабибом создали самое громкое событие в истории ММА. Ради этого стоило выйти на бой.
На таком уровне в диалоге смысла не вижу. Бывай 👋
Но на самом деле главное случилось - диалог кончился))