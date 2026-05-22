Камару Усман: «Хабиб не стал бы Хабибом без Конора»

Камару Усман заявил, что Хабиб Нурмагомедов не стал бы тем, кем является сейчас, без Конора Макгрегора.

«Хабиб не стал бы Хабибом без Конора. Да, он оказался на вершине благодаря таланту и тому, как хорошо он дрался. Но ему нужен был этот соперник – плохой парень, которого необходимо победить, чтобы добиться успеха», – сказал Усман.

Макгрегор проведет следующий поединок на UFC 329 против Макса Холлоуэя. Турнир пройдет 12 июля в Лас-Вегасе.

Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»

Комментарии

забавно что злодеем и плохим парнем в этой истории считают Конора
Им удобнее помнить только то, что было после встречи Хабиба и Лобова, а то, что изначально Хабиб начал оскорблять и бычить, этого не было, все придумали.
Хабиб слишком рано закончил Карьеру!
Закончил смачным харчком в лицо поверженного Коннора
Есть разница в подобных сравнениях. Хабибу, безусловно, получил статус супер-звезды по итогам данного противостояния, но не за счет того, что победил Конора. Победа над Конором, в спортивном плане, не котировалась очень высоко. Хабиб шел явным фаворитом. Это не победа на Тайсоном или Мейвезером.

Популярность пришла из-за образа и защиты своих ценностей. Безусловно, если бы это преодоление и победа над "злодеем" свершилась над менее медийным соперником, так и осталась бы нишевым событием ММА. Большая заслуга Конора именно в том, что он показал казнь злодея огромной аудитории.

Однако, не справедливо говорить, что Конор сделал это противостояние. Его сделал как раз Хабиб. Для Конора это был просто бизнес и он бы сейчас братался с Хабибом при личных встречах. Непримиримость привнес именно Хабиб, он же оскорбил этим Конора и заставил его долгие годы ненавидеть Хабиба. Саму историю придумал Хабиб и показал это кино - в лучших традициях Голливуда.

А Конор привел на показ массового зрителя.
именно
Ну да, абсолютно он прав, но, что в этом плохого или нового? Наоборот, правильно и хорошо. Абсолютно все себе ищут соперника с именем, для денег, наследия, рейтинга. Хабиб все правильно сделал, именно он первым начал цеплять Конора в соцсетях, постоянно выводил из себя, зная, что как соперник стилистически он ему не ровня, выбрал его целью, ну а потом Конора понесло самого) итог мы знаем, сам пришёл в мышеловку и озолотил Хабиба. Хабиб молодец, поступил по житейски и как спортсмен умно
Да какая теперь уж разница? Хабиб давно закончил оставьте его.
Конор возвращается. Только какой в этом смысл не считая конечно заработка?
Большой простой, годы потеряны, организм пробухал.
На Макса можно сейчас Сашку Емельяненко поставить, и это плюс - минус будет тоже самое.
Большой простой-не такой уж он и простой!
Конор на то и Конор, что знает толк в громких боях и исторических моментах. 8 лет прошло, а все что связано с этим боем все еще обсуждают и будут обсуждать.

Да, Конор тогда проиграл. Но они на пару с Хабибом создали самое громкое событие в истории ММА. Ради этого стоило выйти на бой.
У всех великих людей своя история, Хабиб за счёт Конора, у остальных тоже своя история, и не надо копаться в чужом белье
Ууу, кажется кто-то поплыл)
На таком уровне в диалоге смысла не вижу. Бывай 👋
Ты отдельно написал в общий, а не конкретному пользователю
Спасибо)
Но на самом деле главное случилось - диалог кончился))
