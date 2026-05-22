Александр Усик может провести следующий бой в Стамбуле

Турки Аль эш-Шейх заявил, что хочет сделать бой для Усика в Стамбуле.

Турки Аль эш-Шейх планирует устроить поединок Александра Усика в Стамбуле.

«Мы планируем кое-что для Усика на будущее. Я знаю, что он не любит говорить о будущем, но мы кое-что готовим, и я хочу рассказать вам небольшой секрет. Хотим провести что-то потрясающее в Стамбуле. Жители и власти Стамбула, помогите нам сделать что-то удивительное рядом с собором Святой Софии в следующем году, иншалах», – заявил Аль эш-Шейх.

Усик участвует в турнирах Аль эш-Шейха с 2024 года. 23 мая он проведет поединок против Рико Верховена у комплекса пирамид в Гизе. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Sports Illustrated
Да хоть в Антарктиде кто соперник из какого вида спорта вот , что интересно
Криштиану Роналду после ЧМ освободится
