Александр Усик может провести следующий бой в Стамбуле

Турки Аль эш-Шейх заявил, что хочет сделать бой для Усика в Стамбуле.

Турки Аль эш-Шейх планирует устроить поединок Александра Усика в Стамбуле.

«Мы планируем кое-что для Усика на будущее. Я знаю, что он не любит говорить о будущем, но мы кое-что готовим, и я хочу рассказать вам небольшой секрет. Хотим провести что-то потрясающее в Стамбуле. Жители и власти Стамбула, помогите нам сделать что-то удивительное рядом с собором Святой Софии в следующем году, иншалах», – заявил Аль эш-Шейх.

Усик участвует в турнирах Аль эш-Шейха с 2024 года. 23 мая он проведет поединок против Рико Верховена у комплекса пирамид в Гизе. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Александр Усик: «Сначала – Рико, потом еще два боя и финиш. Но это не 100-процентное решение»

Александр Усик: «В 2026 году – четвертый титул абсолютного чемпиона»