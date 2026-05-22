Мейвезер должен $1 млн по алиментам танцовщице из собственного клуба

Мейвезер должен $1 млн алиментов танцовщице. Она работала в его клубе.

По информации источника TMZ, в марте 2026-го суд обязал Мейвезера выплатить задолженность по алиментам в размере $1 млн. Помимо этого, его обязали ежемесячно выплачивать Пэйдж Мурхед, матери ребенка, $33 тысячи.

Мейвезер и Мурхед поддерживали отношения восемь лет. Они завершились в апреле 2021-го, когда он узнал о беременности девушки. После этого Мейвезер уволил Мурхед из собственного стрип-клуба, в котором она работала танцовщицей.

