Гарсия – Топурии: «Раз уж ты не можешь перестать болтать, можем подраться после моего боя в сентябре»

Гарсия и Топурия могут провести боксерский поединок.

Райан Гарсия согласился провести бой с Илией Топурией после словесной перепалки в соцсетях.

Топурия написал: «Самая большая победа в твоей карьере досталась тебе с помощью стероидов. Так вот откуда у тебя эта уверенность?»

«Разве бойцы ММА не печально известны тем, что все сидят на стероидах? Раз уж ты не можешь перестать болтать, мы можем заняться этим после моего боя», – ответил Гарсия.

Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250. Гарсия проведет бой с Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе.

