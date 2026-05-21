  • Гарсия – Топурии: «Раз уж ты не можешь перестать болтать, можем подраться после моего боя в сентябре»
Гарсия и Топурия могут провести боксерский поединок.

Райан Гарсия согласился провести бой с Илией Топурией после словесной перепалки в соцсетях.

Топурия написал: «Самая большая победа в твоей карьере досталась тебе с помощью стероидов. Так вот откуда у тебя эта уверенность?»

«Разве бойцы ММА не печально известны тем, что все сидят на стероидах? Раз уж ты не можешь перестать болтать, мы можем заняться этим после моего боя», – ответил Гарсия.

Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250. Гарсия проведет бой с Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе.

Гарсия – Топурии: «После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Райана Гарсия
Лучше уж Царукян vs Топурия / Махачев vs Топурия поскорее чем ЭТО. Проходили уже Мейвезера с Конором, ненужная переоценённая выставочная клоунада .
Так это тебе не нужна , а они минимум по 50 миллионов заберут на карман
Конор с Флойдом продают 4.3 млн трансляций
Чел из коментов: никому не нужная клоунада

Ага)
На скользкую дорожку вступил Топурия! Дана быстро успокоит)
Бльшие сомнения, что Дана даст провести этот бой. Так что прыжки Топурии это повышение своей медийности.
