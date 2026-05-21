Златан Ибрагимович выложил фото с Тайсоном Фьюри: «Срочные новости! 1 августа в Дублине»

Ибрагимович показал фото с Фьюри.

Экс-футболист «Милана», «МЮ», «Барселоны», «Интера» и других клубов Златан Ибрагимович опубликовал фото с бывшим чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри .

«Срочные новости! 1 августа в Дублине», – подписал фото Ибрагимович.

Тайсон Фьюри: «Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим событием»