Гарсия – Топурии: «После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку»

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия ответил Илии Топурии .

«Ты хороший ударник в ММА, вот и все. После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку.

Занимайся своим делом, а я займусь своим», – сказал Гарсия.

Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250. Гарсия проведет бой с Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе.

