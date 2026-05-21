0

Гарсия – Топурии: «После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку»

Гарсия ответил Топурии.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия ответил Илии Топурии.

«Ты хороший ударник в ММА, вот и все. После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку.

Занимайся своим делом, а я займусь своим», – сказал Гарсия.

Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250. Гарсия проведет бой с Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе.

Топурия – о боксерском поединке с Гарсией: «Я бы сломал его задолго до решения судей»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8414 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Райана Гарсия
logoРайан Гарсия
logoMMA
logoбокс
logoИлия Топурия
logoUFC

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Приспустил зазнайку
ОтветBrosco
Приспустил зазнайку
Чем припустил? Думаешь, этот дрыщ смог бы как то сильно побить крепыша Илию? По очкам побил бы, наверное и то в близком бою. ТОПурия - феномен.
ОтветКори Линделл 2.0
Чем припустил? Думаешь, этот дрыщ смог бы как то сильно побить крепыша Илию? По очкам побил бы, наверное и то в близком бою. ТОПурия - феномен.
саниторов на ветку, срочно!
Вот на этот именно бой многие бы глянули
а чай то почему не смог бы пить? это в связи с какими повреждениями?
Начали раскрутку боя или просто воздух разгоняют...
пи*деть не мешки ворочить....
У Гарсии кроме скорости рук нечего нет
Помню хорошо как эти непобеждённые дрочуны, Брайс Митчелл, Джошуа Эммэтт, корчились в запугивающем бла-бла про то как сурово они обойдутся с нерейтинговым Топором. Он их разобрал на запчасти, при чем один из судей выставил ему с Эмметтом невиданный доселе в UFC разгромный счёт 50:42! Ну а что было с Волком и Максом знают даже дети, а некоторые специалисты до сих пор залечивают свои пуканы от этих раненеий. Илюшка умён, дисциплинирован, одержим и предан делу. Он самый лучший что видит мир UFC на сегодня. Все остальное пустая болтовня и несбыточные хотелки.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о боксерском поединке с Гарсией: «Я бы сломал его задолго до решения судей»
21 мая, 15:39
Илия Топурия: «Если Царукяну скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании»
21 мая, 11:05
Илия Топурия: «Царукян играет роль и покупает дорогие машины, чтобы отправить их в Россию для перепродажи. Обычный лузер»
20 мая, 17:24
Рекомендуем
Главные новости
У Верховена 113 успешных ударов в бою с Усиком – на один больше, чем у украинца
сегодня, 18:00Фото
Тренер Верховена: «Рико устал. Вряд ли он продержался бы 12-й раунд против Усика. Александр заслуженно победил»
сегодня, 16:02
Усик – о поединке с Верховеном: «Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно»
сегодня, 14:54
Бриедис – о победе Усика над Верховеном: «Александр вообще не боксировал. Так нельзя»
сегодня, 12:43
Кабайел – о победе Усика над Верховеном: «Думаю, Рико вел с преимуществом в один раунд. Как получилось, так получилось. Я не рефери»
сегодня, 12:12
Канело – об остановке боя Усик – Верховен: «Рико спасли от нокаута»
сегодня, 11:57
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 10:00
Цзю – об остановке боя Усик – Верховен: «Судье виднее. Основания были»
сегодня, 09:36
Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком
сегодня, 09:06
Рико Верховен: «С удовольствием провел бы реванш с Усиком, но это зависит не от меня»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем