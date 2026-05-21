Гарсия – Топурии: «После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку»
Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия ответил Илии Топурии.
«Ты хороший ударник в ММА, вот и все. После нашего боя ты бы не смог пить чай. И питался бы через соломинку.
Занимайся своим делом, а я займусь своим», – сказал Гарсия.
Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250. Гарсия проведет бой с Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе.
Топурия – о боксерском поединке с Гарсией: «Я бы сломал его задолго до решения судей»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Райана Гарсия
