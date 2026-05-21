Топурия – о боксерском поединке с Гарсией: «Я бы сломал его задолго до решения судей»

Топурия хочет боксировать с Гарсией.

Илия Топурия сказал, что мог бы провести боксерский поединок с Райаном Гарсией.

«Это был бы огромный бой, мне он нравится. Мне было бы очень комфортно с Гарсией. Я бы сломал его задолго до решения судей», – сказал Топурия.

Топурия и Джастин Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250.

