Марвин Веттори снялся с боя против Исмаила Наурдиева на турнире UFC в Баку

Веттори снялся с боя на турнире в Баку.

Марвин Веттори снялся с боя против Исмаила Наурдиева, который должен был пройти 27 июня на турнире в Баку (Азербайджан).

«К сожалению, вынужден сообщить, что несколько дней назад травмировал ребро. Мы не будем драться 27 июня. Я очень хотел этого боя, ради этого я перенес тренировочный лагерь из Флориды в Калифорнию», – сказал Веттори.

