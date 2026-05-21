Марвин Веттори снялся с боя против Исмаила Наурдиева на турнире UFC в Баку
Марвин Веттори снялся с боя против Исмаила Наурдиева, который должен был пройти 27 июня на турнире в Баку (Азербайджан).
«К сожалению, вынужден сообщить, что несколько дней назад травмировал ребро. Мы не будем драться 27 июня. Я очень хотел этого боя, ради этого я перенес тренировочный лагерь из Флориды в Калифорнию», – сказал Веттори.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Марвина Веттори
