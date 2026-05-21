Экс-президент Strikeforce и Bellator Скотт Кокер откроет новый промоушен в 2027 году
Кокер объявил о создании нового ММА-промоушена.
Бывший президент Strikeforce и Bellator Скотт Кокер объявил о возвращении в промоутерскую деятельность.
Кокер привлек $60 млн финансирования для запуска нового промоушена, где он займет должность генерального директора
«Я всегда знал, что хочу вернуться, когда придет подходящее время. С правильным видением и подходящей командой. Это время настало», – сказал Кокер.
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8414 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии