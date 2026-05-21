IBA Bare Knuckle 5: Абдырахманов – Кадиев, Давлатов – Амагаев и другие бои

27 июня в Москве на площадке ЦСКА «Арена» пройдет пятый международный турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Главным событием турнира станет реванш чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова против чемпиона гран-при «Наше Дело» Ислама Кадиева.

Специальным гостем турнира станет Джон Джонс, он выступит в роли соведущего.

Кард турнира:

  • Самат Абдырахманов (Кыргызстан) – Ислам Кадиев (Россия)

  • Шодруз Давлатов (Таджикистан) – Магомед Амагаев (Россия)

  • Абдурахман Абдурахманов (Кыргызстан) – Тигран Матевосян (Армения)

  • Максим Буторин (Россия) – Жоилтон Люттербах (Бразилия) 

  • Тимур Абдурахманов (Россия) – Александр Перевязко (Россия) 

  • Фарид Ядуллаев (Россия) – Сережа Арутюнян (Армения) 

  • Ясель Рейес (Куба) – Суламбек Шахгириев (Россия) 

  • Яков Букин (Россия) – Магомед Абдурахимов (Россия) 

  • Пеле Садоян (Грузия) – Бекзат Саабыр (Казахстан) 

  • Радован Вукович (Черногория) – Роман Штоль (Германия) 

  • Олег Жарков (Россия) – Кейван Сафари (Иран)

  • Константин Белов (Россия) – Джозеф Йохан (Бразилия) 

Сколько Абдурахмановых!
После результата , Ромеро-Вагабов , такое не смотрим.... И так у них всегда
