Top Dog Prospect 31: «Брейкер» – «Чакмок», «Размах» – «Мирмидон» и другие бои
Top Dog Prospect 31 пройдет 23 мая в Москве на площадке УСК «Крылья Советов».
Часть боев пройдет в формате голых кулаков.
Кард турнира:
Дмитрий «Брейкер» Музалев – Мухаммаджон «Чакмок» Каттабоев;
Александр «Размах» Кабышев – Денис «Мирмидон» Лопатин;
Александр Юринов – Гаджи «Скала» Махдиев;
Алексей «Варяг» Тернов – Илья «Салих» Салихов;
Сергей «Пича» Пичугин – Максим «Барбер» Егоров;
Антон «Сибирский бык» Бычков – Руслан «Горилла» Гурбанов;
Саид Газимагомедов – Евгений «Кремень» Павлов;
Вячеслав «Хозяин» Летовальцев – Алексей «Пенза» Беляев;
Егор «Сиверский» Хлупин – Сергей Купчиненко;
Михаил «Бес» Лячиков – Даниил «Амбассадор» Казаев.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале Udar.
Звезду медиафутбола вырубили в Top Dog. Ради боев ушел из клуба Басты
Комментарии