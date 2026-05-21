Илия Топурия: «Если Царукяну скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании»

Топурия уверен, что Царукян не захочет драться с ним.

Илия Топурия заявил, что Арман Царукян откажется от боя с ним, если Джастин Гейджи снимется.

«Если Гейджи снимется за неделю до боя, Царукян не выйдет на замену. Он не будет драться.

Если ему скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании, потому что его всегда держат запасным для моих боев», – сказал Топурия.

Топурия и Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250.

