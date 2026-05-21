  Илия Топурия: «Если Царукяну скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании»
Илия Топурия: «Если Царукяну скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании»

Топурия уверен, что Царукян не захочет драться с ним.

Илия Топурия заявил, что Арман Царукян откажется от боя с ним, если Джастин Гейджи снимется.

«Если Гейджи снимется за неделю до боя, Царукян не выйдет на замену. Он не будет драться.

Если ему скажут драться со мной на недельном уведомлении, он этого не сделает. Он лишь появится на взвешивании, потому что его всегда держат запасным для моих боев», – сказал Топурия.

Топурия и Гейджи подерутся 15 июня на турнире Freedom 250.

Илия Топурия: «Царукян играет роль и покупает дорогие машины, чтобы отправить их в Россию для перепродажи. Обычный лузер»

интересно, а топурия выйдет против царукяна с хорошей подготовкой, прошедшего качественный тренировочный лагерь и набравшего хорошую форму?
ОтветБардо
Выйдет ли сам Царукян?против Ислама не вышел
Слишком надменный этот полу грузин полу немецкий испанец, все это до первого поражения
А сам то в такой ситуации стал бы?)
ОтветKahn01
Ну у Царукяна есть недавний кейс, где он отказался от важнейшего титульного боя, из за якобы травмы, но говорят он просто не смог сделать вес и слился.
"Бы" это не аргумент, вот если такое случится и он сольется с важнейшего титульного боя - можно будет спокойно упрекать его в этом, а сейчас нет.
быстрей бы Арман заткнул эту говорящую голову
умеет Илия потролить. Действительно хороший вопрос, выйдет ли Арман если такой сценарий случится… 🙄
ОтветLoCo.qwert
Учитывая его питание исходя из последних новостей, сможет ли он быстро согнать вес или будет еле выходить как Хамзат на взвешивание ?
ОтветAnton Zaycev
Не совсем понял, о какой быстрой сгонке речь? Если он будет запасным в этом бою (на что он может и не согласиться, но тогда отношения его с руководством UFC вряд ли улучшатся в ближайшее время), пройдёт полноценный (относительно) лагерь и весогонку и будет готов и к взвешиванию и к бою. Если уж понадобятся в таком случае его услуги, а он не сделает вес, то это будет фиаско, не иначе.
