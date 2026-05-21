Том Аспиналл: «Знаю, что Джонсу предлагали $30 млн за бой со мной»
Аспиналл рассказал о срыве боя с Джонсом.
Том Аспиналл высказался о сорвавшемся поединке с Джоном Джонсом.
«Единственная причина, по которой я хотел драться с Джонсом – доказать, что я лучший. Я просто хотел сразиться с величайшим бойцом.
Не знаю, почему Джонс завершил карьеру. Но я знаю наверняка, что ему предлагали $30 млн за этот бой», – сказал Аспиналл.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Your Corner
