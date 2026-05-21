Александр Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА

Усик назвал Хабиба величайшим в истории ММА.

Александр Усик назвал величайших спортсменов в разных видах спорта.

Футбол – Криштиану Роналду, Пеле, Андрей Шевченко;

Баскетбол – Майкл Джордан;

Бокс – Мохаммед Али;

Теннис – Новак Джокович;

MMA – Хабиб Нурмагомедов ;

Кикбоксинг – Эрнесто Хост.

Хабиб стал чемпионом UFC в 2018 году, после чего провел три защиты титула и завершил карьеру в 2020 году.

Хабиб отреагировал на слова Уайта о том, что он заработал много денег на мусульманском мировом турне: «Это ложь, мне никто никогда миллионы не давал»