Александр Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА
Футбол – Криштиану Роналду, Пеле, Андрей Шевченко;
Баскетбол – Майкл Джордан;
Бокс – Мохаммед Али;
Теннис – Новак Джокович;
Кикбоксинг – Эрнесто Хост.
Хабиб стал чемпионом UFC в 2018 году, после чего провел три защиты титула и завершил карьеру в 2020 году.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
а его на родине в базу миротворец не внесут за такое?
Хабиб не выходит на бои с российским флагом