Холлоуэй – о бое с Конором в полусреднем весе: «Я в восторге, могу есть, что захочу»

Холлоуэй рад анонсу боя с Макгрегором.

Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с Конором Макгрегором , который состоится 12 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусреднем весе.

«Я в восторге, могу есть, что захочу. Представьте, если я провалю взвешивание в 77 кг», – сказал Холлоуэй.

В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

