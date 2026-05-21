Холлоуэй – о бое с Конором в полусреднем весе: «Я в восторге, могу есть, что захочу»
Холлоуэй рад анонсу боя с Макгрегором.
Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе.
Бой пройдет в полусреднем весе.
«Я в восторге, могу есть, что захочу. Представьте, если я провалю взвешивание в 77 кг», – сказал Холлоуэй.
В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8446 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Kick
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А так,думаю,что в этом плане проблем у него точно не будет