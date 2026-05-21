Холлоуэй – о бое с Конором в полусреднем весе: «Я в восторге, могу есть, что захочу»

Холлоуэй рад анонсу боя с Макгрегором.

Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с Конором Макгрегором, который состоится 12 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусреднем весе.

«Я в восторге, могу есть, что захочу. Представьте, если я провалю взвешивание в 77 кг», – сказал Холлоуэй.

В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Kick
Функционалка и кардио поспеют за новым весом Макса?
ОтветСвинопаС
Разве ты сейчас +- не синонимы сказал?)
А так,думаю,что в этом плане проблем у него точно не будет
ОтветМаксим Иванов
Думаю, что не синоним. На мой взгляд, кардио это в первую очередь дыхалка/выносливость, а функционалка более обобщенно - подвижность, скорость, резкость
Макс и так не выглядит габаритным,он конечно не как Джонс с пузом выйдет,но подзаплывшим точно)
Ну , если бой будет , то Макс досрочно
