Том Аспиналл: «Ган победит Перейру по очкам. Перейра хорош, когда дерется с полутяжами или средневесами, которые мало двигаются»

Аспиналл разобрал бой Перейры и Гана.

Том Аспиналл разобрал бой Алекса Перейры с Сирилом Ганом.

«Перейра обладает большой силой, но он дрался с более мелкими парнями... Он намного крупнее соперников, что у него были. 

Перейра очень хорош, когда дерется с полутяжами или средневесами, которые мало двигаются. Ган – огромный тяжеловес, который много двигается. С точки зрения стиля, это хороший бой для Гана. Но он не любит удары по ногам. Его защита от лоу-киков не очень хороша.

Мне трудно выбрать победителя. Я бы сказал, Ган по очкам... Он просто будет много двигаться», – сказал Аспиналл.

Напомним, Перейра подерется в июне в Белом доме с Ганом.

Самый опасный боец ММА в мире прямо сейчас – кто он?

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?8446 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Your Corner
Не будет никаких очков. Ган - большая мишень, какого-то особого динамита у него в руках нет, и Перейра за 5 раундов уж найдёт момент попасть с левой, и этого будет достаточно.
ОтветИльмарчик
Чушь несёшь, Ган фаворит, он и в нокдаунах никогда не был
ОтветАлекс Сал
Ага, не был. Чуть от Тая Туиваса не отлетел в 22 году.
Все равно топим за Перрейру. )
Или кто-то проиграет по снятым)
Не знаю кто из них победит, но думаю точно не по очкам.
Шама вырубит читера, и окажется, что Том - слабак😁
Шансы на 5 раундов малы, но не равны нулю
