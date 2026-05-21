Том Аспиналл: «Ган победит Перейру по очкам. Перейра хорош, когда дерется с полутяжами или средневесами, которые мало двигаются»
Том Аспиналл разобрал бой Алекса Перейры с Сирилом Ганом.
«Перейра обладает большой силой, но он дрался с более мелкими парнями... Он намного крупнее соперников, что у него были.
Перейра очень хорош, когда дерется с полутяжами или средневесами, которые мало двигаются. Ган – огромный тяжеловес, который много двигается. С точки зрения стиля, это хороший бой для Гана. Но он не любит удары по ногам. Его защита от лоу-киков не очень хороша.
Мне трудно выбрать победителя. Я бы сказал, Ган по очкам... Он просто будет много двигаться», – сказал Аспиналл.
Напомним, Перейра подерется в июне в Белом доме с Ганом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Your Corner
