Конор Макгрегор: «Я лучше, чем когда-либо. Жду возможности снова показать миру мастерство»

Макгрегор рассказал о возвращении.

Конор Макгрегор написал о подготовке к возвращению в UFC.

«Спасибо всем за любовь, поддержку и ободрение в последние несколько дней, друзья! Я чувствую огромный заряд энергии, входя в интенсивный тренировочный лагерь.

Я очень благодарен команде, которая меня окружает. Мои тренеры и спарринг-партнеры – мы все сосредоточены на предстоящем вызове, и сейчас в нашем зале великолепное время. Я лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду возможности снова показать миру мастерство в боевых искусствах.

Господь Иисус, во имя твое прошу – пусть это вдохновит новое поколение», – написал Конор.

Конор принял православие? Освятил зал в Дублине и помолился Казанской иконе Божией Матери

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
Красивые слова, особенно эпично будет если он в июне уйдёт в запой.
Конор был бы не Конор если бы не делал таких заявлений
За Топурией повторяет 😂
