Конор Макгрегор: «Я лучше, чем когда-либо. Жду возможности снова показать миру мастерство»
Макгрегор рассказал о возвращении.
Конор Макгрегор написал о подготовке к возвращению в UFC.
«Спасибо всем за любовь, поддержку и ободрение в последние несколько дней, друзья! Я чувствую огромный заряд энергии, входя в интенсивный тренировочный лагерь.
Я очень благодарен команде, которая меня окружает. Мои тренеры и спарринг-партнеры – мы все сосредоточены на предстоящем вызове, и сейчас в нашем зале великолепное время. Я лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду возможности снова показать миру мастерство в боевых искусствах.
Господь Иисус, во имя твое прошу – пусть это вдохновит новое поколение», – написал Конор.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
