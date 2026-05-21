Конор Макгрегор: «Я лучше, чем когда-либо. Жду возможности снова показать миру мастерство»

Макгрегор рассказал о возвращении.

Конор Макгрегор написал о подготовке к возвращению в UFC .

«Спасибо всем за любовь, поддержку и ободрение в последние несколько дней, друзья! Я чувствую огромный заряд энергии, входя в интенсивный тренировочный лагерь.

Я очень благодарен команде, которая меня окружает. Мои тренеры и спарринг-партнеры – мы все сосредоточены на предстоящем вызове, и сейчас в нашем зале великолепное время. Я лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду возможности снова показать миру мастерство в боевых искусствах.

Господь Иисус, во имя твое прошу – пусть это вдохновит новое поколение», – написал Конор.

Конор принял православие? Освятил зал в Дублине и помолился Казанской иконе Божией Матери