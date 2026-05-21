  • Хабиб отреагировал на слова Уайта о том, что он заработал много денег на мусульманском мировом турне: «Это ложь, мне никто никогда миллионы не давал»
Хабиб ответил на слова Уайта.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Даны Уайта о причине завершения карьеры. 

Уайт ранее рассказал, что Нурмагомедов заработал много денег во время мусульманского мирового турне.

«Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, это расходится везде.

Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег – это неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», – написал Хабиб.

Хабиб стал чемпионом в 2018 году, после чего провел три защиты титула и завершил карьеру в 2020 году. 

Дана Уайт: «Хабиб отправился в турне по мусульманским странам после того, как стал чемпионом. Он заработал там так много денег, что больше не нужно было драться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Вообще не фанат Хабиба (скорее наоборот), но даже если так - в чем проблема? Если чел заработал достаточно и больше не хочет получать по голове - правильно сделал, молодец. В старости сможет помнить как его зовут, а всех денег не заработаешь
По словам Даны и Путин дал Хабибу 20 млн. долл. И Царукян потом начал накидывать, что это на самом деле Путин построил базу в горах. Непонятно зачем они это делают и откуда берут инфу, но доверия их заявлениям нет
Petrelly
Заявления в духе шоу Джо Рогана. После них надо выпучить глаза, сказать ВАУ, открыть рот и камера должна тебя взять крупным планом. Истории из той же оперы про медведь в каждом доме и водка/балалайка. В США такое не только про Россию рассказывают. Культ выдуманных историй
Все врут, один бибика святой, любитель арабской бачи бази.
ubAA
юба, опять омывайки накирялся?
Правда всегда задевает, вот и стал отрицать.
Maksmen1995
доказательство будут ? или только балаболство ?
Конечно весь мир знает) ты провалил последнее взвешивание, понял что раскабанел до таких размеров что 70 больше в жизни не сделаешь, а в 77 подниматься страшно было, Усман праймовый уничтожил бы тебя на глазах всего мира)
Суслик Агарян
да, мы должны Суслику, я лучше поверю ему, чем суслику
А не посрать ли всем кто как зарабатывает, занимайтесь своими делами блин.
