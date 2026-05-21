Хабиб отреагировал на слова Уайта о том, что он заработал много денег на мусульманском мировом турне: «Это ложь, мне никто никогда миллионы не давал»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Даны Уайта о причине завершения карьеры.

Уайт ранее рассказал , что Нурмагомедов заработал много денег во время мусульманского мирового турне.

«Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, это расходится везде.

Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег – это неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», – написал Хабиб.

Хабиб стал чемпионом в 2018 году, после чего провел три защиты титула и завершил карьеру в 2020 году.

Дана Уайт: «Хабиб отправился в турне по мусульманским странам после того, как стал чемпионом. Он заработал там так много денег, что больше не нужно было драться»