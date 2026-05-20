Илия Топурия: «Царукян играет роль и покупает дорогие машины, чтобы отправить их в Россию для перепродажи. Обычный лузер»

Топурия назвал Царукяна «лузером».

Илия Топурия сказал, что Арман Царукян покупает дорогие машины для того, чтобы перепродать их в России.

«У него мышление ребенка. Он инфантильный мальчишка, который играет в богатого мальчика, но ни он, ни его отец не являются богатыми людьми.

Я знаю огромное количество богатых людей, и он не похож ни на одного из них. Он играет роль и покупает здесь дорогие машины, чтобы отправить их в Россию для перепродажи. Он даже близко не богат – он обычный лузер», – сказал Топурия.

Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»