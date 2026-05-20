Майкл Моралес: «Я стану чемпионом. 15.08.2026»
Моралес написал, что станет соперником Махачева.
Майкл Моралес намекнул, что подерется 15 августа на UFC 330.
«Я всегда верю в удачу, поэтому стану следующим чемпионом. 15.08.2026», – написал Моралес.
15 августа пройдет UFC 330, в главном бою ожидался поединок Ислама Махачева и Иэна Гэрри.
В последний раз Моралес (19-0) дрался в ноябре, когда победил Шона Брэди нокаутом в первом раунде.
Моралес на фоне слухов о поединке Махачева и Гэрри: «Я все еще жив в этой войне»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Майкла Моралеса
А Моралес уж слишком крупный. Ему бы в другую категорию.