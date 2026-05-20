Александр Усик: «В 2026 году – четвертый титул абсолютного чемпиона»

Усик хочет в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

Чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил о желании в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

«2018 год – мой первый титул абсолютного чемпиона. 2024-й, Саудовская Аравия – второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й – третий.

В 2026 году – четвертый титул абсолютного чемпиона», – сказал Усик.

23 мая в Гизе Усик проведет бой с Рико Верхувеном. Поясом WBO сейчас владеет Даниэль Дюбуа, которого Усик победил дважды.

Усик нашел себе развлечение – проверит кикбоксера Верховена. Шоу в Гизе

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
Дюбуа больше не полезет в ринг с Усиком, просто отдаст пояс
Фьюри думаю пройденный этап. Джошуа в друзьях уже. Уордли проиграл только что. Дюбуа просто психологически не вывозит бои с Усиком. Урон не столь тяжелый, просто бои в одну калитку и это его ломает хуже чем удары. Какой-то молодой есть, но там уровень соперников и психология пока под вопросом
Скорее еще один пояс отдаст чем будет биться за абсолюта )
Когда у тебя оппозиция кикбоксеры, чего бы не взять (не в обиду Усику, но в обиду организаторам его боев)
Пояс у Дюбуа
Заслужил встречаться с тем, с кем пожелает. И выбирать себе соперников заслужил
Мне кажется, Усик после победы над кикбоксером проведет третий бой с Фьюри. Он и будет последним в карьере. Возможно, для обоих.
