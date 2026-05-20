Александр Усик: «В 2026 году – четвертый титул абсолютного чемпиона»

Усик хочет в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

Чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил о желании в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

«2018 год – мой первый титул абсолютного чемпиона. 2024-й, Саудовская Аравия – второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й – третий.

В 2026 году – четвертый титул абсолютного чемпиона», – сказал Усик.

23 мая в Гизе Усик проведет бой с Рико Верхувеном. Поясом WBO сейчас владеет Даниэль Дюбуа, которого Усик победил дважды.

