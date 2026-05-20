Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»

Соннен сказал, что у Джонса нет контракта с UFC.

Чейл Соннен рассказал о возможном бое Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну .

«Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Знаю, люди говорят иначе… Хватит! Они могут подраться прямо сейчас. Но не хотят.

В прошлом, когда Дана хотел этого боя, они не вышли друг против друга», – сказал Соннен.

