  • Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
Чейл Соннен рассказал о возможном бое Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну.

«Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Знаю, люди говорят иначе… Хватит! Они могут подраться прямо сейчас. Но не хотят.

В прошлом, когда Дана хотел этого боя, они не вышли друг против друга», – сказал Соннен.

Джон Джонс: «Если смогу расторгнуть контракт с UFC, было бы здорово подраться с Нганну в MVP»

Соннен тоже может не врать прямо сейчас. Он просто не хочет перестать врать. Джонс перед боем с Ганом заключил новый контракт с UFC на 8 боев. Провел 2 из них. Осталось по контракту 6. Никогда в этой реальности UFC не допустит чтобы два сильнейших тяжа современности подрались вне UFC. Ни один боец UFC завершивший карьеру не закрыв контрактные обязательства или не расторгнув контракт нигде кроме UFC не выступал. Конору они запретили боксировать с Логаном Полом, ЖСП они запретили боксировать с Флойдом, Кутюру-побиться в Affliction с Федором, и всем остальным кто завершил карьеру не отработав и не расторгнув контракт тоже драться на стороне не давали. Только бороться. Для завершивших карьеру бойцов UFC которые не отработали контракт ударные дисциплины под запретом.
Неужели в США нет какой-то юридической лазейки расторгнуть контракт?
Насколько мне известно лазейки чтобы юридически расторгнуть контракт именно с UFC нет. В UFC абсолютно у всех бойцов контракт эксклюзивный. Это значит что им даже в любительских соревнованиях по боксу например или кику, муай-тай где присутствует ударная техника нельзя выступать. Только грэпплинг и борьба. У дебютантов стандартный эксклюзивный контракт на 4 боя, который промоушен может разорвать в одностороннем порядке или же наоборот улучшить после успешного дебюта. У звезды масштаба Джонса контракт очевидно суперэксклюзивный, а после того как Нганну удалось вырваться из промоушена воспользовавшись тем что у него был контракт не на количество боев а на 5 лет и он все эти годы отклонял любые предложения по улучшению контракта чтобы стать свободным агентом, а UFC надеялись что Ган его побъёт но он не смог, повторения такой ситуации они 100% не допустят. Пока у Джонса есть действующий контракт этот бой невозможен.
Это с его слов они как два пса по разные стороны забора, которые без конца друг на друга лают, но замолкают и начинают делать вид что не при делах, когда открываются ворота 😁
На самом деле скорее всего ещё будут какое-то время набирать шум и ажиотаж чтобы повыгоднее продать бой, на какой бы площадке он ни состоялся.
Этот бой интересен только за пояс ufc, на других площадках им не отвалят десятки лямов
Просто так драться они не будут, оба почти закончили карьеру и оба хотят очень большой чек, в принципе из за этого и не состоялся их бой в юфс
