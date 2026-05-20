Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула

У Ломаченко появился возможный соперник.

Василий Ломаченко может провести бой с обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 KO), сообщает The Ring.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас подтвердил , что украинец возобновит карьеру.

38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

Кейшон Дэвис: «Ломаченко, подерись со мной в своем первом бою после возвращения! Ты легенда, но я тебя нокаутирую»