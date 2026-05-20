  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
0

Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»

Тренер Двалишвили подтвердил третий бой с Яном.

Тренер Двалишвили подтвердил, что Мераб проведет третий бой с Петром Яном.

«Мераб готов подраться хоть завтра, если вы позвоните ему и скажете: «Эй, ты нужен нам в этом карде».

Сейчас мы просто ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили, и я не думаю, что что-то изменится», – сказал Джон Вуд.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.

Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?6523 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
logoMMA
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoПетр Ян

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Для Яна главное - не торопиться. Пусть спина заживёт, он чемпион, а Мераб подождёт. Не надо брать с него дурной пример и драться слишком часто)
ОтветБорис _____
Для Яна главное - не торопиться. Пусть спина заживёт, он чемпион, а Мераб подождёт. Не надо брать с него дурной пример и драться слишком часто)
люди жаловались что чемпионы пассивные, а теперь это дурной пример драться часто )))
ОтветGBale
люди жаловались что чемпионы пассивные, а теперь это дурной пример драться часто )))
Этадругое
Петрухе надо выходить полность здоровым. пусть ждут чемпиона
Третий бой имеет смысл и, надеюсь, Петр проведет его не хуже чем второй.
Чет совсем он не бережет нос своего подопечного
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Я доводил себя до предела и перетренировался. Даже в день боя с Яном я провел спарринги с двумя топовыми партнерами»
15 апреля, 10:29
Мераб Двалишвили: «Мое прозвище «Машина», но в бою с Петром Яном я просто человек»
14 апреля, 18:00
Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»
11 апреля, 09:20
Рекомендуем
Главные новости
Магомед Анкалаев проведет бой против Халила Раунтри на турнире в Абу-Даби 25 июля
16 минут назад
Данил Регбист: «На каждую лучшую женщину в любом деле всегда найдется мужчина, который сделает это лучше»
сегодня, 15:35
Сауль Альварес: «Я восхищаюсь Усиком. Он победит нокаутом в четвертом-пятом раунде»
сегодня, 14:50
Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик – Верховен: «Усик будет делать все, что захочет»
сегодня, 13:52
Хирн – о шансах Верховена против Усика: «На бумаге этот бой – непокоримая гора для него»
сегодня, 13:34
Вечер бокса RCC: Бивол – Эйферт, Шумков против Оливо и другие бои
сегодня, 13:01
Боец UFC Темба Горимбо завершил карьеру. В 2023-м Дуэйн Джонсон подарил ему дом
сегодня, 12:18
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 11:45
Роберт Уиттакер: «Я дрался с другой версией Чимаева»
сегодня, 10:48
Верховен перевесил Усика почти на 12 кг перед поединком в Гизе
сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем