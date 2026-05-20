Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»

Тренер Двалишвили подтвердил третий бой с Яном.

«Мераб готов подраться хоть завтра, если вы позвоните ему и скажете: «Эй, ты нужен нам в этом карде».

Сейчас мы просто ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили, и я не думаю, что что-то изменится», – сказал Джон Вуд.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.

