Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
Тренер Двалишвили подтвердил третий бой с Яном.
Тренер Двалишвили подтвердил, что Мераб проведет третий бой с Петром Яном.
«Мераб готов подраться хоть завтра, если вы позвоните ему и скажете: «Эй, ты нужен нам в этом карде».
Сейчас мы просто ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили, и я не думаю, что что-то изменится», – сказал Джон Вуд.
Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323 в прошлом декабре.
Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
