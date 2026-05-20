0

Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»

Дрикус дю Плесси рассказал об анонсе боя.

Дрикус дю Плесси рассказал о скором анонсе следующего боя.

«В течение следующей недели будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пришло время возвращаться», – сказал дю Плесси.

Дю Плесси владел титулом с января 2024-го по август 2025-го. Дрикус дважды победил Шона Стрикленда в титульных боя.

В прошлом бою, в августе 2025-го, дю Плесси проиграл решением судей Хамзату Чимаеву.

Дрикус дю Плесси: «Полагаю, теперь я снова стану чемпионом»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?6519 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Forecast
logoMMA
logoДрикус дю Плесси
logoUFC

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветИльдар Башилов
Имавов?
возможно, или Кайо
ОтветИльдар Башилов
Имавов?
Имхо, Камару Усман.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси: «Полагаю, теперь я снова стану чемпионом»
10 мая, 07:56
Дрикус дю Плесси: «Праймовый Конор был больше, чем все MMA»
7 апреля, 17:14
Дю Плесси нравится стиль Гейджи: «Он смело идет вперед. Пытаюсь быть таким же»
7 апреля, 07:44
Рекомендуем
Главные новости
Данил Регбист: «На каждую лучшую женщину в любом деле всегда найдется мужчина, который сделает это лучше»
54 минуты назад
Сауль Альварес: «Я восхищаюсь Усиком. Он победит нокаутом в четвертом-пятом раунде»
сегодня, 14:50
Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик – Верховен: «Усик будет делать все, что захочет»
сегодня, 13:52
Хирн – о шансах Верховена против Усика: «На бумаге этот бой – непокоримая гора для него»
сегодня, 13:34
Вечер бокса RCC: Бивол – Эйферт, Шумков против Оливо и другие бои
сегодня, 13:01
Боец UFC Темба Горимбо завершил карьеру. В 2023-м Дуэйн Джонсон подарил ему дом
сегодня, 12:18
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 11:45
Роберт Уиттакер: «Я дрался с другой версией Чимаева»
сегодня, 10:48
Верховен перевесил Усика почти на 12 кг перед поединком в Гизе
сегодня, 10:12
Объявлен состав судей поединка Бивола против Эйферта
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем